財新中國服務業PMI分項數據顯示，服務業供需維持穩定擴張，2月新業務較前值微升，外需優於內需，當月新出口訂單指數在擴張區間升至2023年7月來最高。不過，也有部分企業反映新訂單量低於預期。

儘管供需持續成長，受農曆新年假期員工返鄉和企業用工意願相對保守的影響，就業情況明顯偏弱，2月服務業就業指數降至收縮區間，為2023年以來最低。雖然用工減少，但由於新訂單量低於預期，企業仍有餘力處理積壓業務，2月服務業積壓業務量為2022年8月來首次減少。

原料、能源等成本持續上揚，2月服務業投入品價格指數在擴張區間再度回升；為消化成本壓力，企業上調銷售價格，收費價格指數重回榮枯線以上，併升至2023年6月以來最高，但漲幅仍低於投入價格指數。

2月服務業經營預期指數在擴張區間小幅下行，降至近四個月最低。市場情緒整體樂觀，受訪企業預期經濟環境改善，同時對新產品發布、新市場開拓計畫、顧客支出增加等因素持樂觀態度。但也有部分企業判斷市況將相對低迷、顧客消費能力仍疲弱，對前景持謹慎態度。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月製造業及服務業產需平穩擴張，財新中國製造業PMI自2021年下半年以來首次連續四個月高於榮枯線，服務業PMI連續14個月擴張，顯示經濟總體回升向好。不過，經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定仍然偏多，需求端弱於生產端，價格維持低位，內外需仍顯不足；就業指數降至榮枯線下，企業增員和擴產積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。2024年初，各項穩成長政策持續加碼，春節後各地政府亦透過一連串會議傳遞穩經濟意願、提振市場主體信心。未來一段時間，前期各項政策落地見效情況應是關注重點，政策在保障民生及改善預期等環節或需進一步發力。

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