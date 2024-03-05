積金評級公布，在中港股票表現強勁的帶動下，強積金在2月份錄得約3.08%的投資收益，年初迄今回報率約0.95%。按港元計，估算強積金2月份投資收益約為345億元，人均收益約7400元。今年至今投資收益約達110億元，人均收益約2300元。
在計入強積金供款後，估算截至2月底強積金總資產約為1.16萬億元，按月增加約385億港元，年初至今增加約195億港元）。強積金成員平均賬戶結餘約247,200元，按月增加約8,200港元，年初至今增加約4,200元，為2022年1月以來的最高水平。
所有股票基金和混合資產基金類別在2月份均錄得投資收益。中港股票基金是2月份表現最好的基金類別，單月回報率約6.82%，是該基金類別自2023年1月以來的最佳單月表現。環球債券基金是2月份表現最差的資產類別，單月虧損約1.25%。
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