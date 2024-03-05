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GUM：2月強積金人均賺7384元 年初至今賺2352元

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布2月份強積金表現。月內「GUM強積金綜合指數」上升3.1%，報227.6點；「GUM強積金股票基金指數」升5.2%，報297.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.4%，報232.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」與上月比較升0.1%，報125.6點。2月份，強積金成員人均賺7384元，年初至今共賺2352元。

GUM常務董事陳銳隆指出，港股2月明顯反彈，主要因為市場期待3月中央政府會推出刺激政策，加上本港的財政預算案中宣布全面撤除樓市印花稅，刺激市民購買意欲。

另外，陳銳隆指，3月舉行的「兩會」可能帶來更多中央對經濟的看法。投資者應謹慎並密切關注市場動態。「2024年股市開局正面，美國及日本股市承接去年的升勢繼續上升，中港市場雖然1月份偏弱，但在2月份出現大幅反彈，利好股票基金表現。另外，由於市場普遍暫時認為聯儲局在年中才會啟動減息，因此「保守基金」仍可受惠於高息環境，是保守投資者的穩健選擇。」

 

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