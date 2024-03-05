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香港PMI跌至49.7 連續兩個月低於50 新訂單緊縮程度4個月最急

標普全球公布，2月香港採購經理指數(PMI)由1月的49.9降至49.7，是2023年10月後新低，當月報48.9，此外，PMI亦連續兩個月低於50。報告指，顯示香港營商環境連續兩月轉差，新增訂單連帶外銷在內亦見下跌，繼續看淡業務前景。新接的訂單量連跌兩月，緊縮程度為去年10月以來最急。

標普全球最新PMI數據顯示，香港特區私營經濟2月營商環境再度轉差。新增訂單連帶外銷在內，亦見下跌，導致企業縮減經營活動，並繼續看淡業務前景。受訪公司月內有擴充人力，因此清理積壓工作的進度較上月顯著。在訂單需求下滑、採購價格攀升的情況下，企業於是緊縮採購活動，但為保銷路，提價方面卻相當克制。

香港特區私營企業2月新接的訂單量連跌兩月，緊縮程度為去年10月以來最急。單從外銷及來自中國內地的訂單分析，則兩者都在首季中段持續減少。調查資料又透露，競爭趨升、市況轉淡、客數減少，這些因素皆促使新增業務緊縮。

有見於接單減少，企業3個月以來首次縮減經營活動。行業數據顯示，以製造業的減產幅度最為明顯;但從總體私營經濟來看，則因企業持續清理手頭訂單，所以整體跌幅尚算溫和。

受訪公司於月內增加了人力，因此積壓工作水平創去年1月以來的最大跌幅。

至於採購活動，其緊縮程度與新增業務的跌幅相若，但由於企業在2月減低對庫存物料的用量，因此採購庫存有所增加。

供應商3個月以來首次縮短交付期，反映新增訂單與採購活動減少，紓緩了供應商的交付壓力，惟改善程度有限。

不過，航運價格與原材料及薪酬開支持續增加，帶動採購價格與員工成本向上，導致整體投入成本通脹加劇，創3個月高位；行業數據顯示，從事批發及零售業的公司最受影響。

即使成本通脹升溫，但私營企業選擇承受部分壓力，個別更不惜減價銷售，因此產出售價升幅，回落至兩年以來最小。

踏入首季中段，香港特區私營企業對經營前景，整體依然看淡。業者普遍憂慮，經濟環境疲弱，有機會拖累未來12個月的市場需求。總的來說，悲觀情緒比上月淡化，偏於溫和。

關於最新調查結果，標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「2月份PMI數據顯示，香港特區營商環境仍然面臨壓力。市場需求轉差，牽累經營活動滑入緊縮區間，也影響了當月的採購活動」。

Jingyi Pan 表示，「成本通脹升溫，但產出售價升幅卻回落至兩年最低，反映公司盈利受壓。展望銷售前景，企業普遍悲觀，因此對轉嫁成本顯得克制，唯恐進一步侵蝕市場需求。2月份數據其中一個亮點，就是就業增長復蘇，惟升幅不大；不過，歸根究柢，還是要市場需求重拾增長，才能提振營商景氣」。

 

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