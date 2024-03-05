就經濟增長5%方面，報道指，在大會前，接受彭博社調查的經濟學家幾乎都預計北京將宣布與去年類似的增長目標。然而，在另一項更廣泛的調查中，受訪經濟學家表示，2024年經濟可能僅增長4.6%左右。

報道引述前美國國防部官員、新加坡李光耀公共政策學院高級研究員Drew Thompson表示，在市場低迷的情況下，中國今年的GDP目標與去年類似，藉此展現信心並減緩經濟螺旋式下滑。如果沒有以消費者為中心的重大刺激措施或市場自由化政策，在華外企將繼續面臨挑戰。

新加坡國立大學政治學副教授Chong Ja Ian談到2024年的GDP目標時說，鑑於對數據取得的更多限制，鑒於取得數據面臨更大限制，愈來愈難以獨立確認這種增長力道觸及或擴散到整個經濟體系的程度。

東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林認為，現在房地產行業對經濟的拉動作用減弱，中國若要實現5%的目標，就意味著今年強有力的措施將集中在提振消費上；基建支出今年也可能增加。電動汽車、運動服裝和醫療健保行業可能受益最大。就房地產而言，今年成長目標意味著北京將儘最大努力避免國內出現爛尾樓，他們將儘其所能幫助開發商融資以保交樓。

就特別國債，華僑銀行認為中國發行1萬億元人民幣超長期特別國債的計劃在意料之中，仍然表明中國願意通過財政發力提振經濟，不過規模並不像一些市場人士所希望的那麼大。不過亦補充指，中國去年四季度增發2023年國債1萬億元人民幣，其影響大部分將在今年體現。

對於財赤目標，Kamet Capital Partners投資主管Derek Tay表示，中國股市觀察人士本來可能希望「看到更高的官方財政赤字目標來表明對房地產等經濟部門的政策支持」，又指，中國還有其他財政工具可以使用。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說，3%的財政赤字表明，當局在成長和風險預防兩者之間求取平衡。赤字將繼續由中央政府承擔，中央政府將加大對地方政府的轉移支付力度，以幫助防範和化解地方債務的風險。

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