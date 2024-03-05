港元現報7.8242元升值5點子，曾貶值最多12點子，報7.8259元，亦曾升值最多17點子，報7.823元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.24點子至3.67905%，是2024年2月26日後最低；1星期HIBOR跌5.72點子至4.13292%，是1月29日後最低；2星期HIBOR跌5.76點子至4.23042%，是1月29日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.6853%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.68929%；12個月期HIBOR跌0.45點子至4.76283%。

美元指數現報103.869升值0.037點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4371%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9679%，終止單日收窄，利差是2024年2月28日後最闊，當日差距為-0.9695%。

對上一次終止單日收窄，是2024年2月22日，當日利差報-0.8849%。

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