報道引述消息指，在今年早些時候陷入僵局的談判中，某些銀行和馬斯克的團隊探討了加強債務管理的選項。雙方討論了可以降低債務成本並降低銀行持有債務風險的方案。

以摩根士丹利為首的七家銀行集團自2022年以來一直持有這筆債務。消息指，這些銀行已多次續簽不單獨出售所持債務的協議，目的是在X(前身為Twitter)的財務基礎更加穩固、廣告收入穩定、訂閱量成長以及計畫中的點對點支付平台取得進一步發展時協調出售事宜。

X和大摩的代表不予置評。

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