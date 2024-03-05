今年內地經濟增長目標為約5%，立法會金融界議員陳振英認為目標算是進取，在平衡各方面條件後，所得出來務實結果，工作報告列出不少內外部環境的困難，5%並不是個容易達到的目標。
中央宣布擬定連續幾年釋放超長期特別國債，專門用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先行釋放1萬億元人民幣。陳振英指，顯示內地續以大型基建推動經濟增長，據今年發債使用分項，均用於長期和大型工程財政政策。
貨幣政策方面，陳振英指政策以穩作為基調，與去年整體政策分別不大，報告指要維持人民幣匯率，在合理均衡水準上基本穩定，因此人行減息要視乎美國減息步伐再作決定。
陳振英認為，內地以經營主體，即企業拉動經濟作為政策主調，提及民營、國營和外資企業時，均提及優化營商環境的政策，特別是民營經濟發展。房地產方面則沒有特別提及，去年化解房地產危機，今年則集中發展新能源、新進產業，房地產不會再是經濟增長的重心。
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