萬科（2202）（深000002）近期受到債務負面消息纏繞，據內地傳媒報道，針對3月11日到期的美元債，有投資者關注萬科能否到期償付。萬科方面回應，美元債所有資金已經到位，償債工作在有序鋪排中。
萬科H今日早市再跌3.04%，報5.43元；萬科A早市再跌1.38%，暫報9.3元人民幣。
上周市場傳出，萬科正與以保險公司為主的貸款類機構進行談判，以將部分即將到期的非標債務延期，更有傳聞指「萬科管理層近期到新華資產拜訪，希望對到期債務融資進行展期，但被拒絕」等。新華資產其後在官方微信號澄清，指消息不實，萬科是中國房地產行業龍頭企業，一直與新華資產保持正常的業務合作。惟萬科股債仍遭雙殺。
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