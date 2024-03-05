萬科H今日早市再跌3.04%，報5.43元；萬科A早市再跌1.38%，暫報9.3元人民幣。

上周市場傳出，萬科正與以保險公司為主的貸款類機構進行談判，以將部分即將到期的非標債務延期，更有傳聞指「萬科管理層近期到新華資產拜訪，希望對到期債務融資進行展期，但被拒絕」等。新華資產其後在官方微信號澄清，指消息不實，萬科是中國房地產行業龍頭企業，一直與新華資產保持正常的業務合作。惟萬科股債仍遭雙殺。

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