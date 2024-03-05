總理李強宣布今年中國實現5%左右GDP增長，高過市場預期的4.6%，市場認為2023年受惠疫情低基數效應而錄5.2%增長，今年在缺乏此因素下，需要更多措施來支持達到目標，惟目前所見不多，亦有部分市場人士預期更高的財赤目標，以支持房地產等經濟部門。港股下跌，三大指數齊見1周低，A股個別展。
恒指今早低開252點，高位跌145點，低位跌412點，高低波幅267點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.33%，下跌為8.69%，無升跌為87.97%。
恒指半日跌323點或1.95%，報16272點，大市成交金額632億元；國指跌104點或1.83%，報5608點。恒生科技指數收報3364點，跌3.18%。
藍籌股成交金額24.8億元，佔大市成交3.92%；科指成份股成交金額17.02億元，佔大市成交2.69%；國指成份股成交金額13.94億元，佔大市成交2.2%。
24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少12.91%，至76.83億元，佔大市成交379.45%。牛熊證成交金額37.56億元，減少6.19%；窩輪成交金額39.27億元，減少18.51%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、中海油（0883）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，63隻下跌，16隻無升跌。信義光能（0968）升2.52%，收報5.29元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌5.92%，收報84.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報25.1元，升0.8%；跌幅最大的是理想（2015）收報147.1元，跌8.06%。
恒指跌穿20天線(16291.22點)，曾下試50天線(16171.89點)。科指曾跌穿50天線(3359.41點)，下試20天線(3314.64點)。
北水南下合計淨流入37.09億元，較上日增加1.26%，連續第14日流入，累計流入435.48億元，對上一次連續14日淨流入是2023年3月27日。南水北上合計淨流入10.72億元人民幣，終止連續2日流出。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報4.5元，跌0.44%。海港企業（0051）收報5.9元，無升跌。和記電訊香港（0215）收報1.07元，跌0.93%。京東（9618）收報84.55元，跌5.53%。五礦資源（1208）收報2.18元，無升跌。蔚來（9866）收報43.5元，跌2.25%。越秀交通基建（1052）收報4.48元，跌0.88%。
中電信（0728）去年盈利增逾一成。收報4.15元，無升跌。
碧桂園（2007）2月合同銷售按年減85%。碧桂園：217個項目已獲納入「白名單」，有項目已獲放款批覆。碧桂園︰結合境外重組進度考慮向高院申請認可令。平上市低位0.59元，收報0.59元，無升跌。
聯通（0762）預告去年多賺12%至187億元人幣，連續7年雙位數增。收報5.66元，升0.53%。
合景泰富（1813）4.58億美元債明到期，料將不會結清。收報0.41元，無升跌。
比亞迪（1211）：仰望U8上月售780輛，面世逾3個月累計銷量4433輛。收報189.5元，跌1.61%。
神話世界（0582）折讓19%向濟州項目業主配股，籌2850萬元。收報0.042元，無升跌。
亞洲水泥（0743）去年少賺75%，末期息削至4.1分人幣。收報2.24元，升0.45%。
雅居樂（3383）上月合約預售額跌75%。收報0.73元，無升跌。
陽光能源（0757）去年扭虧為盈料賺最多1.7億人幣。收報0.16元，升1.91%。
海底撈（6862）︰推行海底撈加盟特許經營模式，已成立加盟事業部。收報14.3元，升2.29%。
中國太平（0966）18億元購5架有經營租賃安排的飛機。收報6.92元，無升跌。
匯景（9968）附屬涉拖欠1.5億人幣抵押貸款，另捲3.94億人幣民事訴訟。收報0.036元，無升跌。
思派健康（0314）料上年虧損收窄超80%。收報6.03元，無升跌。
百得利（6909）預計去年按年少賺70%。收報0.57元，無升跌。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見50.04元，收報50.04元，升0.6%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1531元，收報1531元，升1.22%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.9元，收報39.9元，升1.06%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1531元，收報1531元，升1.22%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見27元，收報27元，升5.55%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見20元，收報20元，升2.09%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26.02元，收報26.02元，升4.16%；維達國際（3331）創52周高，見23.4元，收報23.4元，無升跌；佳民集團（8519）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升9.43%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見8.13元，收報8.13元，升1.5%。
2隻股份創上市新低，包括萬科（2202）低見5.54元，收報5.54元，跌1.07%；萬科企業（2202）低見5.54元，收報5.54元，跌1.07%。
3隻股份創52周低，包括新世界發展（0017）低見8.51元，收報8.51元，跌2.96%；讀書郎（2385）低見6.2元，收報6.2元，跌0.32%；冠君產業信託（2778）低見1.56元，收報1.56元，跌0.64%。
異動股
上升異動股，包括，瑞麗醫美（2135）收報0.086元，升10.26%；佳民集團（8519）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升9.43%；新娛科控股（6933）收報0.24元，升9.09%；正道集團（1188）收報0.013元，升8.33%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.3元，升7.14%；錦藝集團控股（0565）收報0.179元，升6.55%；中國再保險（1508）收報0.495元，升6.45%；頤海國際（1579）收報11.3元，升6%；美瑞健康國際（2327）收報0.159元，升6%。
下跌異動股，包括，光正教育（6068）收報0.335元，跌11.84%；理想汽車（2015）收報147.1元，跌8.06%；HYGIEIA GROUP（1650）收報0.073元，跌7.59%；國富創新（0290）收報0.36元，跌6.49%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報6.24元，跌6.31%；微博－ＳＷ（9898）收報66.15元，跌6.1%。
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