總理李強宣布今年中國實現5%左右GDP增長，高過市場預期的4.6%，市場認為2023年受惠疫情低基數效應而錄5.2%增長，今年在缺乏此因素下，需要更多措施來支持達到目標，惟目前所見不多，亦有部分市場人士預期更高的財赤目標，以支持房地產等經濟部門。港股下跌，三大指數齊見1周低，A股個別展。