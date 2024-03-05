海港企業（0051）公布，2023年虧損1.07億元，較2022年虧損1.97億元收窄，每股虧損為0.15元﹔2023年核心淨虧損則為2.01億元，較2022年核心淨虧損1.33億元再擴大，每股核心虧損為0.28元﹔維持不派股息。集團指，擬出售餘下發展物業存貨，但市況預期在年內也不會大幅改善。
集團2023年全年收入按年增加39%至15.79億元，營業盈利增至4.08億元，主要受酒店表現復甦帶動。 當中，酒店收入增加65%至9.52億元，錄營業盈利2600萬元，扭轉2022年虧損2.4億元情況。香港酒店入住率和房價均有所上升，香港酒店收入增加69%至8.26億元，營業盈利為4500萬元﹔內地收入增加45%，營業虧損收窄至1900萬元。
海港企業指，疫情後，受匯率不利、世界各地經濟表現乏力和航班運力提升速度緩慢等因素影響，香港旅遊業復甦動力不足。香港美利酒店和香港馬哥孛羅酒店的收入較2022年增加69%，並恢復營業盈利。但兩間酒店均面對日益嚴重的業務流失，皆因深圳憑其便利性成為消費者的另一選擇。
投資物業方面，投資物業收入增加12%至2.42億元，營業盈利增加13%至2.13億元﹔發展物業收入增加23%至2.39億元，並恢復營業盈利2800萬元。以股息收入為主的投資營業盈利為1.4億元。
展望2024年，香港和內地的酒店業和零售業前景因地緣政治和經濟的不確定性而蒙上陰影，儘管預期客運量會進一步恢復。集團正出售餘下發展物業存貨，但市況預期在年內也不會大幅改善。
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