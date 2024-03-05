希教國際（1765）公布，其發行於2026年到期、本金3.15億美元零息可轉換債券已於3月2日違約，公司於選擇贖回日期尚未根據贖回選擇權就相關債券作出付款。
集團指，應公司要求，可轉換債券將自今日（3月5日）下午一時正起於聯交所暫停買賣，直至進一步通知為止。
在上月22日，希教國際已披露在2月10日收到有關上述可轉換債券的贖回選擇權通知。公司當時指，正尋求外部財務資源及探索不同方案，以履行其於可轉換債券項下的潛在財務承擔，並準備與可轉換債券持有人討論可行的解決方案。
但按公司當時財務狀況而言，倘所有可轉換債券持有人選擇於選擇贖回日期行使其贖回選擇權，鑒於外圍環境及政策的影響，公司可能難以於選擇贖回日期悉數贖回所有相關可轉換債券。
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