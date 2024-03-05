根據內媒向絲芙蘭查詢指，多家門店客服表示：「大概3月底撤，根本原因就是賣不動。」目前已有benifit會員收到絲芙蘭通知：benifit品牌將對辦理修眉卡服務，並未能在2024年6月底前使用完的顧客提供等值的產品兌換服務。

benifit回應內媒查詢，並未正面回覆在中國市場線下全體撤出的準確時間，只稱「正在調整在中國內地的業務規模和發展重點」，消費者可以繼續前往絲芙蘭線下店家和絲芙蘭各平台線上官方旗艦店購買benifit產品。

今年1月，benifit就正式關閉天貓、抖音、京東三大官方旗艦店，該品牌在中國市場再無線上自營渠道，隨著benifit從絲芙蘭撤櫃，意味該品牌在中國市場的最後一個銷售渠道亦將關閉，全面撤出中國市場。

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