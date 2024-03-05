阿里巴巴（9988）旗下B2B平台Alibaba.com今日舉行第八屆跨境電商達人賽總決賽，Alibaba.com香港區域經理文成樑表示，過去11個月平台的香港商家商品成交金額（GMV）按年錄得倍數增長，商家數量亦有增長，相信未來一年相關趨勢將持續。
香港去年整體出口數據錄得跌幅，文成樑表示，新冠疫情促使廠家加快轉型，更多B2B採購活動由實體移到網上，對今年全年貿易形勢感到審慎樂觀。
他指出，香港商家出口的主要商品品類包括消費電子、珠寶、包裝印刷、運動娛樂及家居園藝；出口首5個主要目的地分別是美國、英國、加拿大、澳洲及法國。文成樑預期，今年將以消費電子、運動娛樂、家居園藝、科技美容及綠色環保產品五個範疇的需求最大。
他又指，平台今年1月發布AI助手，可幫助商家生成文字、影片介紹產品，目前已在內地、香港和台灣市場推出，年費分為7,000及11000港元，商家可視乎使用量而選擇方案。此外，Alibaba.com今年將繼續在港增聘員工，料會增加一倍，主要增聘客戶經理。
此外，由Alibaba.com主辦、香港生產力促進局及香港十大網商創傑會合辦的Alibaba.com跨境電商達人賽今日結束，最終由聯暉環保包裝（香港）有限公司奪得「年度最強達人」的稱號。
文成樑表示，作為電商平台，Alibaba.com持續升級平台及提供完整配套，透過科技進一步助力香港商家開拓市場，保持國際貿易競爭力。
Alibaba.com跨境電商達人賽2024十強之一、建邦環球有限公司市場部經理許懿文表示，AI生意助手的智能報價功能，將原本處理報價的時間由3至4分鐘縮短到20秒，大大提高工作效率。
其他報道
國泰伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客
恒指午後跌幅一度擴大至500點 台股再創新高 收漲0.42%
海港企業連蝕兩年 去年虧損收窄至1億 北上消費衝擊兩酒店業務