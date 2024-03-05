瑞銀指，在全國人大會議上，政府或將基本延續去年12月中央經濟工作會議設定的政策基調。貨幣信貸政策將維持支持基調，預計年內央行或將再下調政策利率10至20個基點，降准25個基點。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，整體政策支持較為溫和，不會進行大規模貨幣寬鬆或出台大規模的直接消費補貼，故維持對2024年中國GDP增速放緩至4.6%的基準預測，主要拖累來自於低基數效應消退、以及房地產市場下行持續。

其他報道

阿里領投AI初創MiniMax 市值超過25億美元

香港快運推出小童座位選擇半價優惠

國泰伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客

羅兵咸永道參與香港可持續航空燃油聯盟

iPhone在內地首六周銷量跌24% 市佔率跌至第四

傳彩妝品牌benefit將撤出中國市場 店員稱「賣不動」

大摩：資金放緩流出中國股市

復星據報擬出售亞特蘭蒂斯

恒指午後跌幅一度擴大至500點 台股再創新高 收漲0.42%

希教國際︰本金3.15億美元的零息CB已於3月2日違約

嘉里物流收購法國貨運公司BBA

【有片：埋身擊】歐元英鎊穩步向上 可考慮繼續持有

海港企業連蝕兩年 去年虧損收窄至1億 北上消費衝擊兩酒店業務

半日沽空金額增25% 盈富沽空增79%

恒指半日跌323點 三大指數齊見1周低 北水14日流入

萬科：3月11日到期美元債資金已到位

陳振英：內地5%增長目標偏向進取 達到並不容易

滬深三大指數半日高收 滬指以近半日高位收市

大摩銀團與馬斯克討論125億美元債務再融資

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR升3點子

壽司郎3月「春祭」 推限定純白炸雞塊、特盛帆立貝等

TikTok母企字節跳動據報第三季收入增43%

中國公布經濟增長、財赤等目標 市場分析利弊

香港PMI跌至49.7 連續兩個月低於50 新訂單緊縮程度4個月最急

GUM：2月強積金人均賺7384元 年初至今賺2352元

財新中國2月服務業PMI連跌兩個月 差過預期 市場情緒整體樂觀

積金評級料2月MPF人均收益約7400元 中港股票基金表現一年來最佳

鈴木俊一：沒有考慮宣布通縮結束

李強：中國GDP目標約5% 穩健貨幣政策要靈活適度、精準有效

AMD特製中國AI晶片功能仍太強 美商務部拒批出口

滬深三大股指全線低開 人行淨回籠3740億人幣

恒指低開252點 科指跌2.6% 京東跌5.5% 理想跌8% 新世界再破底

港股ADR跌168點 夜期低水228點 京東、置富、蔚來等業績

美債息升 美股向下 道指跌97點 比特幣升破67000美元 輝達市值全球第三

北水增持中國鐵塔 減持協鑫科技