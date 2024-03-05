中國1月和2月大部分經濟活動資料將於3月一起發佈。部分受高基數影響，瑞銀預計房地產銷售按年跌幅由12月跌12.7%，擴大至30至35%；房地產投資仍低迷，料按年跌10至15%。同時，固定資產投資、社會消費品零售和工業生產按年增速放緩，分別放緩至2%、5.5%及4.6%。出口小幅走弱，按年增長1.5%。
瑞銀指，在全國人大會議上，政府或將基本延續去年12月中央經濟工作會議設定的政策基調。貨幣信貸政策將維持支持基調，預計年內央行或將再下調政策利率10至20個基點，降准25個基點。
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，整體政策支持較為溫和，不會進行大規模貨幣寬鬆或出台大規模的直接消費補貼，故維持對2024年中國GDP增速放緩至4.6%的基準預測，主要拖累來自於低基數效應消退、以及房地產市場下行持續。
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