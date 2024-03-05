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恒指收市跌433點 穿多條平均線 成交續逾千億 北水流入增61%及創1年最長流入

李強將今年經濟增長目標訂為5%左右，承認「實現今年預期目標並非易事」，「需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力」。法國巴黎銀行首席中國經濟學家Jacqueline Rong說，5%左右的目標可能是為了提振信心。但公布的具體措施對提振情緒的影響可能有限。實現增長目標並不容易，並指出該行將今年的預測維持在4.5%。A股個別發展，美期下跌，港股跌幅跑贏主要市場，三大指數見逾1個月最大跌幅，恒指、科指跌穿多條平均線，大市成交連續6日逾千億。不過，南水轉買入，北水流入亦見一周最多，及連續14日流入，創1年最長。多隻金、印度股市、比特幣ETF創新高，新世界（0017）連跌4日，續創近21年即市及收市新低。

恒指今早低開252點，高位跌145點，低位跌500點，高低波幅355點，是2月27日後最闊，當日報375.17點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.81%，下跌為50.62%，無升跌為32.56%。

恒指收市跌433點或2.61%，報16162點，大市成交金額1121億元，較上日增加4.92%，是3月1日1218.32億元成交後最多；國指跌150點或2.63%，報5562點。恒生科技指數收報3323點，跌4.34%。

藍籌股成交金額577.3億元，佔大市成交51.49%；科指成份股成交金額310.34億元，佔大市成交27.68%；國指成份股成交金額474.59億元，佔大市成交42.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.73%，至88.92億元，佔大市成交7.93%。牛熊證成交金額47.3億元，增加25.91%；窩輪成交金額41.62億元，增加5.98%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。紫金礦業（2899）、信義光能（0968）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，78隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升1.94%，收報5.26元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌8.11%，收報27.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報80.3元，跌0.12%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報63.95元，跌9.23%。

恒指跌穿10天線(16579.38點)、20天線(16285.71點)、50天線(16169.69點)。科指跌穿10天線(3420.22點)、50天線(3358.61點)，下試20天線(3312.63點)。

北水南下合計淨流入59.29億元，較上日增加61.86%，淨流入金額是2月23日64.44億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入457.68億元，對上一次連續14日淨流入是2023年3月27日。南水北上合計淨流入15.54億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.01%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.36%。低見16095.68點，是2月20日16055.08點後最低。收市報16162.64點，是2月19日後收市新低，當日報16155.61點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月8日。

科指曾跌最多4.54%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為5.88%。低見3317.12點，是2月22日3315.68點後最低。今日收市報3323.89點，是2月20日後收市新低，當日報3264.4點。連跌2日，累計跌164.24點，對上一次連跌2日是2月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。

國指曾跌最多3.04%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.59%。低見5538.89點，是2月21日5478.44點後最低。收市報5562.73點，是2月20日後收市新低，當日報5519.23點。連跌2日，累計跌166.11點，對上一次連跌2日是2月29日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月8日。

個股表現

新世界發展（0017）曾跌最多4.68%，是3月4日後最大跌幅，當日跌幅為5.43%。低見8.36元，是2003年5月27日8.314元後最低。今日收市報8.53元，是2003年5月29日後收市新低，當日報8.471元。收報8.53元，跌2.74%。連跌4日，累計跌1.55元，對上一次連跌4日是1月17日。

午後消息股表現

阿里（9988）領投AI初創MiniMax 市值超過25億美元。收報69.7元，跌3.33%。

國泰（0293）伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客。香港快運推出小童座位選擇半價優惠。收報8.41元，跌0.83%。

iPhone在內地首六周銷量跌24% 市佔率跌至第四。手機設備向下，丘鈦（1478）收報3.01元，跌4.75%；舜宇（2382）收報49.35元，跌4.91%；高偉電子（1415）收報18.4元，跌3.06%；瑞聲（2018）收報20元，跌1.48%。小米（1810）收報12.76元，跌4.35%。

復星（0656）據報擬出售亞特蘭蒂斯。收報4.23元，跌4.08%。復星旅遊文化集團（1992）收報4.22元，跌5.59%。

希教國際（1765）︰本金3.15億美元的零息CB已於3月2日違約。收報0.29元，跌10.77%。

嘉里物流（0636）收購法國貨運公司BBA。收報8.65元，升0.7%。

海港企業（0051）連蝕兩年 去年虧損收窄至1億 北上消費衝擊兩酒店業務。收報5.8元，跌1.69%。

萬科（2202）：3月11日到期美元債資金已到位。創上市新低，見5.37元，收報5.46元，跌2.5%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，置富產業信託（0778）收報4.45元，跌1.55%。和記電訊香港（0215）收報1.07元，跌0.93%。京東（9618）收報82.75元，跌7.54%。五礦資源（1208）收報2.2元，升0.92%。蔚來（9866）收報42.5元，跌4.49%。越秀交通基建（1052）收報4.58元，升1.33%。

中電信（0728）去年盈利增逾一成。收報4.07元，跌1.93%。

碧桂園（2007）2月合同銷售按年減85%。碧桂園：217個項目已獲納入「白名單」，有項目已獲放款批覆。碧桂園︰結合境外重組進度考慮向高院申請認可令。創上市新低，見0.55元，收報0.55元，跌6.78%。

聯通（0762）預告去年多賺12%至187億元人幣，連續7年雙位數增。收報5.64元，升0.18%。

合景泰富（1813）4.58億美元債明到期，料將不會結清。平上市低位0.385元，收報0.39元，跌4.88%。

比亞迪（1211）：仰望U8上月售780輛，面世逾3個月累計銷量4433輛。收報191.1元，跌0.78%。

神話世界（0582）折讓19%向濟州項目業主配股，籌2850萬元。收報0.053元，升26.19%。

亞洲水泥（0743）去年少賺75%，末期息削至4.1分人幣。收報2.17元，跌2.69%。

雅居樂（3383）上月合約預售額跌75%。收報0.71元，跌2.74%。

陽光能源（0757）去年扭虧為盈料賺最多1.7億人幣。收報0.166元，升5.73%。

海底撈（6862）︰推行海底撈加盟特許經營模式，已成立加盟事業部。收報13.56元，跌3%。

中國太平（0966）18億元購5架有經營租賃安排的飛機。收報6.87元，跌0.72%。

匯景（9968）附屬涉拖欠1.5億人幣抵押貸款，另捲3.94億人幣民事訴訟。創上市新低，見0.03元，收報0.034元，跌5.56%。

思派健康（0314）料上年虧損收窄超80%。收報5.99元，跌0.66%。

百得利（6909）預計去年按年少賺70%。收報0.53元，跌7.02%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見50.44元，收報50.32元，升1.17%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1535元，收報1533元，升1.36%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.36元，收報5.09元，跌0.2%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6.2元，收報5.94元，跌1%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.36元，收報0.35元，升32.08%；安碩印度（2836）創上市新高，見39.9元，收報39.24元，跌0.61%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1535元，收報1533元，升1.36%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2019元，收報2019元，升0.05%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1173元，收報1173元，升0.17%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.81元，收報12.81元，升1.75%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見27.5元，收報26.38元，升3.13%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見21元，收報20.7元，升5.67%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見22.22元，收報22.12元，升0.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26.8元，收報25.78元，升3.2%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1045.2元，收報1044.45元，跌0%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.46元，收報20.46元，升0.59%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.92元，收報26.6元，跌0.23%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.45元，收報6.44元，升1.5%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見120.45元，收報119.3元，跌0.25%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見46.36元，收報46.36元，升1.36%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1031.25元，收報1031.25元，升0.02%；優必選（9880）創上市新高，見119元，收報107.8元，升8.34%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.17元，收報3元，跌3.23%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.2元，收報4.88元，跌5.43%；廸生創建（0113）創52周高，見4.74元，收報4.69元，升1.08%；福耀玻璃（3606）創52周高，見40.8元，收報40.5元，升1%；兗煤（1171）創52周高，見19.62元，收報19元，跌1.04%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見6.87元，收報6.84元，升1.63%；迪生創建（0113）創52周高，見4.74元，收報4.69元，升1.08%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.16元，收報3.14元，升1.29%；美建集團（0335）創52周高，見0.7元，收報0.7元，無升跌。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見5.37元，收報5.46元，跌2.5%；當代置業（1107）低見0.028元，收報0.032元，跌11.11%；碧桂園（2007）低見0.55元，收報0.55元，跌6.78%；譚仔國際（2217）低見1.04元，收報1.05元，跌3.67%；聯泰控股（0311）低見0.22元，收報0.23元，升2.68%；歲寶百貨（0312）低見0.033元，收報0.033元，跌15.38%；僑雄國際（0381）低見0.145元，收報0.152元，升1.33%；通天酒業（0389）低見0.43元，收報0.5元，跌5.66%；國美零售（0493）低見0.021元，收報0.023元，跌23.33%；中國金融投資管理（0605）低見0.236元，收報0.238元，跌8.46%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，鷹君（0041）低見10.86元，收報10.92元，跌0.91%；希慎（0014）低見12.62元，收報12.64元，跌1.1%；新世界發展（0017）低見8.36元，收報8.53元，跌2.74%；1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；恒安（1044）低見22.55元，收報22.65元，跌3%；中海外（0688）低見10.54元，收報10.6元，跌3.64%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.097元，收報0.099元，跌1%；中國聖牧 （1432）低見0.211元，收報0.211元，跌3.21%；澳優（1717）低見2.3元，收報2.3元，跌2.95%；中國聖牧（1432）低見0.211元，收報0.211元，跌3.21%。

異動股

上升異動股，包括，倍搏集團（8331）收報0.172元，升49.57%；升華蘭德（8106）收報0.087元，升45%；勝龍國際（1182）創52周高，見0.38元，收報0.36元，升33.33%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.36元，收報0.35元，升32.08%；智美體育（1661）創52周高，見0.164元，收報0.157元，升30.83%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.15元，升30.43%；朗華國際集團（8026）收報0.455元，升30%；靖洋集團（8257）收報0.066元，升26.92%；神話世界（0582）收報0.053元，升26.19%；飛霓控股（8480）收報0.27元，升26.17%；中油潔能控股（1759）收報0.75元，升25%。

下跌異動股，包括，中國安儲能源（2399）創上市新低，見0.108元，收報0.198元，跌60.4%；中亞烯谷集團（0063）見52周低0.05元，收報0.052元，跌52.73%；駿東控股（8277）收報0.091元，跌35.46%；均安控股（1559）收報0.086元，跌33.85%；星凱控股（1166）創上市新低，見0.02元，收報0.02元，跌33.33%；生活概念（8056）收報0.016元，跌23.81%；國美零售（0493）創上市新低，見0.021元，收報0.023元，跌23.33%；康特隆（1912）收報0.046元，跌20.69%；加科思－Ｂ（1167）創上市新低，見1.5元，收報1.64元，跌20.39%；CGII HLDGS（1940）收報0.52元，跌20%。

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