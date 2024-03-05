Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）指出，Mox Invest自今年1月底試行，現時已錄得1萬用戶參與，相信正式推出服務後，用戶數目將錄得明顯增長。

Mox投資產品主管柳翰揚表示，有意與港持牌虛擬資產交易平台合作，向客戶提供包括比特幣等虛擬資產投資，料於今年下半年提供服務，亦希望能向客戶提供美國比特幣現貨ETF投資服務。

行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）就指，正在研究推出只有私人銀行才提供的投資組合為本投資服務，無門檻費，冀該行今年底達致收支平衡。

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