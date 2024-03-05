該行指，澳門今年的復蘇進度，與他們對當地綜合渡假村的復蘇情況相若。更高的訪客量及酒店擴張，料會驅動中場增長，自3月6日起內地將西安及青島納入自由行計劃，估計會進一步推動訪澳旅客增長。其亦估計，澳門中場在今年首兩個月實現的賭收會較疫情前即2019年同期增長12%至13%，處於他們預測增長5%至15%增幅的高位水平。

亦正因為如此，該行估計，新濠博亞在未來數季的復蘇情況會加速，尤其是新濠影匯二期中場的發展趨勢及貢獻遞增，很大可能會支持復蘇加速。在剛過去的農曆新年檔期，該行指，新濠博亞受惠於訪客增加，中場博彩收益會較2019年疫情前的水平，增長22%；該段期間的EBITDA亦較2019年的水平為方。其料新濠博亞今年的EBITDA會回復至2019年的94%水平，到2025年時更會比2019年的水平高出7%。

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