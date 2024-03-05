moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

標普：料新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平

評級機構標準普爾指，新濠國際（0200）旗下新濠博亞（美：MLCO）回復除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA），有望在未來12至24個月時間，支持該公司去槓桿至接近疫情前水平。依澳門中場目前的強勁趨勢，相信有助維持復穌趨勢。

該行指，澳門今年的復蘇進度，與他們對當地綜合渡假村的復蘇情況相若。更高的訪客量及酒店擴張，料會驅動中場增長，自3月6日起內地將西安及青島納入自由行計劃，估計會進一步推動訪澳旅客增長。其亦估計，澳門中場在今年首兩個月實現的賭收會較疫情前即2019年同期增長12%至13%，處於他們預測增長5%至15%增幅的高位水平。

亦正因為如此，該行估計，新濠博亞在未來數季的復蘇情況會加速，尤其是新濠影匯二期中場的發展趨勢及貢獻遞增，很大可能會支持復蘇加速。在剛過去的農曆新年檔期，該行指，新濠博亞受惠於訪客增加，中場博彩收益會較2019年疫情前的水平，增長22%；該段期間的EBITDA亦較2019年的水平為方。其料新濠博亞今年的EBITDA會回復至2019年的94%水平，到2025年時更會比2019年的水平高出7%。

其他報道

Mox正式推投資服務Mox Invest 試行至今錄一萬客戶

全日沽空金額增17% 比率見逾1個月高 盈富沽空增80%

恒指收市跌433點 穿多條平均線 成交續逾千億 北水流入增61%及創1年最長流入

瑞銀：維持對2024年中國GDP增速放緩至4.6%的基準預測

Alibaba.com港商家過去11個月交易量錄三位數增長

阿里領投AI初創MiniMax 市值超過25億美元

香港快運推出小童座位選擇半價優惠

國泰伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客

羅兵咸永道參與香港可持續航空燃油聯盟

iPhone在內地首六周銷量跌24% 市佔率跌至第四

傳彩妝品牌benefit將撤出中國市場 店員稱「賣不動」

大摩：資金放緩流出中國股市

復星據報擬出售亞特蘭蒂斯

恒指午後跌幅一度擴大至500點 台股再創新高 收漲0.42%

希教國際︰本金3.15億美元的零息CB已於3月2日違約

嘉里物流收購法國貨運公司BBA

【有片：埋身擊】歐元英鎊穩步向上 可考慮繼續持有

海港企業連蝕兩年 去年虧損收窄至1億 北上消費衝擊兩酒店業務

半日沽空金額增25% 盈富沽空增79%

恒指半日跌323點 三大指數齊見1周低 北水14日流入

萬科：3月11日到期美元債資金已到位

陳振英：內地5%增長目標偏向進取 達到並不容易

滬深三大指數半日高收 滬指以近半日高位收市

 