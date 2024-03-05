中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長柴強在政協會議發言時表示，傳統房地產高槓桿、高周轉模式遇上困難需要改變，不過內地房地產的持續發展仍有堅實支撐，看好房地產市場可企穩回升，平穩健康發展。
柴強表示，中國城鎮率未達高峰，相對西方國家為80%，他認為內地升至75%才會開始穩定，目前還有10多個百分點，帶來住房需求，目前人均住房實用面積不到30平方米，與發達經濟體仍有差距。
房價下降形成市場買升不買跌，仍在觀望市場，推遲了基本購房的需求，不過去年下半年以來，內地推出降低房貸利率、因城施策放鬆或取消限購等優化調控。加上保交樓、建立城市房地產融資協調機制等政策，將會逐漸顯現效果，提振市場信心，打消潛在購房人在顧慮，推遲積累購房需求逐步釋放。
柴強又指，目前內地樓房建築面積12億平方米，雖較高峰期的18億平方米下降，但總量也是非常大，可望長期平穩經濟總量長遠難由其他行業取代。
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