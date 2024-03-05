柴強表示，中國城鎮率未達高峰，相對西方國家為80%，他認為內地升至75%才會開始穩定，目前還有10多個百分點，帶來住房需求，目前人均住房實用面積不到30平方米，與發達經濟體仍有差距。

房價下降形成市場買升不買跌，仍在觀望市場，推遲了基本購房的需求，不過去年下半年以來，內地推出降低房貸利率、因城施策放鬆或取消限購等優化調控。加上保交樓、建立城市房地產融資協調機制等政策，將會逐漸顯現效果，提振市場信心，打消潛在購房人在顧慮，推遲積累購房需求逐步釋放。

柴強又指，目前內地樓房建築面積12億平方米，雖較高峰期的18億平方米下降，但總量也是非常大，可望長期平穩經濟總量長遠難由其他行業取代。

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