數碼港公布，於3月4日至7日參與沙特阿拉伯LEAP 2024科技展中，與沙特阿拉伯國家實驗室阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署合作備忘錄，協助兩地企業雙向落戶，為初創公司及企業家提供支援，同時探索在技術平台或軟體方面的合作機會，以提升營運效率、管理實踐和服務品質。
數碼港指，KACST是沙特政府直屬的國家級獨立科技研發機構，該協議將為香港科技企業與沙特阿拉伯的創新和技術行業奠定基礎，並深化兩地創新科技生態系統的聯繫和協同效應。數碼港行政總裁任景信表示，十分高興參與LEAP 2024及與KACST簽署合作備忘錄，善用數碼港作為門戶的獨特優勢， 拓展在中東的合作網絡，推動雙方在金融科技、綠色科技、智慧城市建設方面的協作，同時帶動中東和北非與亞洲之間的交流。
LEAP 2024以「邁向新世界」為主題，數碼港及香港科技園公司合作參展，8家數碼港社群企業展示有關人工智能、金融科技、智慧生活和數碼娛樂領域的成就及創新方案。
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