數碼港指，KACST是沙特政府直屬的國家級獨立科技研發機構，該協議將為香港科技企業與沙特阿拉伯的創新和技術行業奠定基礎，並深化兩地創新科技生態系統的聯繫和協同效應。數碼港行政總裁任景信表示，十分高興參與LEAP 2024及與KACST簽署合作備忘錄，善用數碼港作為門戶的獨特優勢， 拓展在中東的合作網絡，推動雙方在金融科技、綠色科技、智慧城市建設方面的協作，同時帶動中東和北非與亞洲之間的交流。

LEAP 2024以「邁向新世界」為主題，數碼港及香港科技園公司合作參展，8家數碼港社群企業展示有關人工智能、金融科技、智慧生活和數碼娛樂領域的成就及創新方案。

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