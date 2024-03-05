證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，他們會繼續保持合作，以提升監管效能。香港交易所上市科規則執行部主管Jon Witts稱，對於打擊與新股發行相關的不當行為，聯交所與證監會一直合作無間，期待日後可再進一步合作。兩個機構亦感謝新加坡金融管理局的協助。

根據案情披露，事涉環球友飲智能於2020年5月上市時，曾向新加坡的新股發行顧問公司Veritas Venture Partners Pte Ltd支付100萬新加坡元，報稱這是與新股發行有關顧問服務費，這導致該公司的實際上市費用超出招股書內列出的預計上市費用，故聯交所轉介證監會跟進。

證監會經調查後發現，Veritas其後將該筆款項轉入創辦人及控股東Aris Goh Leong Heng及前執行董事Anita Chia Hee Mei兩夫婦於新加坡的聯名銀行賬戶。證監會將追溯到的資料及其他證據轉交予聯交所。

在聯交所的紀律行動聲明內更指，Goh及Chia兩人透過未披露的付款虛假安排，挪用部份上市所得款項作私人用途，當被人發現和詢問時，他們一再提供虛假及誤導性資料去掩飾。兩人亦無將有關資訊，告知專業顧問及其他董事成員。該公司的保薦人英高、獨立顧問力高、證監會及聯交所後來就事件查詢。在英高過問下，從Veritas方面得悉兩人取得有關資金後，用於償還欠下環球友飲的某些款項。但是兩人矢口否認資金轉移的指控，強調是給予Veritas的酌情花紅，但承認不應從上市集資所得款項中向Veritas支付有關款項。

立高調查時，兩人拒提供銀行賬戶結單副本，兩人所提供的個人銀行賬戶清單則存在誤導性，令調查受限，調查結果顯示沒有證據證明轉移款項指控屬實。事件直到證監會協助調查下，令真相曝光，並發現該公司轉移至兩人沒有披露的聯名賬戶100萬坡元，當中有逾80.71萬坡元，用於償還兩人欠下公司的款項。

GEM上市委員會裁定Goh及Chia透過上述轉款安排，挪用環球友飲的資金。雖然Goh及Chia其後已安排該顧問公司向環球友飲退回有關款項，但GEM上市委員會仍裁定二人嚴重違反其對該公司的誠信責任及《上市規則》的有關規定。同時證監會對Goh及Chia涉嫌挪用資金一事目前仍在調查中。