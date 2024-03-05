華置指，收入及純利顯著減少的主要原因，包括年來確認來自一間觀塘凱匯項目的股息收入僅為7600萬元，2022年度為10.14億元。

同時，投資物業之公平值變動由盈轉虧。集團就投資物業於2023年底進行重估，2023年度將錄得之公平值變動虧損約3100萬元，2022年度則錄得收益5.28億元。

2023年度公平值變動虧損主要來自位於香港及英國之重建物業之公平值減少所致。未變現之公平值變動乃非現金項目，對集團之現金流量並無構成影響。

此外，由於利率飆升，於2023年度財務費用上升至約2.23億元，2022年度則為1.33億元。以及通過損益以反映公平值之投資及財資產品業績之虧損淨額減少。

集團預計公平值變動之未變現虧損約9600萬元，2022年度則為3.18億元。通過損益以反映公平值之投資及財資產品業績的虧損淨額減少至約2200萬元。

以及攤佔以權益法入賬投資之業績增加。該增加主要由於於本年度聯營公司持有之投資物業之公平值變動轉虧為盈以及一間聯營公司確認撥回之減值虧損所致。

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