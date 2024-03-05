moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

和記電訊去年虧損收窄至5200萬元 末期息維持5.21仙

和記電訊（0215）公布去年全年業績，期內收入為48.96億元，按年相若；EBITDA按年升3%至14.57億元；去年虧損收窄至5200萬元，上年同期為1.58億元。末期息維持派5.21仙，全年派7.49仙。集團執行董事及行政總裁古星輝表示，受惠於去年復常及全球旅遊業重回正軌，漫遊服務收益增長令人鼓舞，服務收益亦錄得增長。

期內，服務收益按年升8%至35.31億元，當中漫遊服務收益按年升77%至5.26億元。集團指，去年出境漫遊收益回復至疫情前的75%，而漫遊總收益則恢復至疫前71%。另外，本地服務收益按年升1%至30.05億元，因需求減弱及市場氣氛審慎，低毛利的硬件收益下降抵銷相關增幅。集團表示，今年農曆新年假期的出境漫遊數據用量較 2019 年上升 230%。

主要表現指標方面，集團於香港及澳門的客戶總數與去年約 330 萬名比較，上升至約 400 萬名，有關增長主要受惠於預繳客戶的顯著增加。5G滲透率按年升16個百分點至46%。後繳客戶每月流失率主要因集團的企業客戶於疫情後減少「在家工作」的安排，由上年0.8%升至1%；後繳淨ARPU增加4%至174元；SoSIM 收入按年增加 99%，客數則按年增加 76%。

古星輝表示，集團於2023年推出多個新項目，包括推出主攻高端客戶市場的全新尊尚品牌SUPREME，推動SUPREME ARPU按年增長8% ，較集團其他客戶的總ARPU高257%。他稱，將繼續開拓5G家居寬頻業務的增長潛力，5G家居寬頻客數按年增長93%。

他又指，董事會對集團的近期前景樂觀，預期業務在漫遊、5G寬頻服務和SoSIM預繳業務所帶動下將穩定增長。在經濟前景持續不明朗的情况下將繼續保持警覺，並致力提升集團的整體財務狀況，以進一步創造更大的股東價值。

其他報道

數碼港與沙特國家級科技城 KACST 簽署合作備忘錄

內房估價師：內房市場可企穩回升

軟銀減持商湯 套現2988萬元

越秀交通基建去年多賺69%至7.7億人幣 末期息0.15港元

標普：料新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平

Mox正式推投資服務Mox Invest 試行至今錄一萬客戶

全日沽空金額增17% 比率見逾1個月高 盈富沽空增80%

恒指收市跌433點 穿多條平均線 成交續逾千億 北水流入增61%及創1年最長流入

瑞銀：維持對2024年中國GDP增速放緩至4.6%的基準預測

Alibaba.com港商家過去11個月交易量錄三位數增長

阿里領投AI初創MiniMax 市值超過25億美元

香港快運推出小童座位選擇半價優惠

國泰伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客

羅兵咸永道參與香港可持續航空燃油聯盟

iPhone在內地首六周銷量跌24% 市佔率跌至第四

傳彩妝品牌benefit將撤出中國市場 店員稱「賣不動」

大摩：資金放緩流出中國股市

復星據報擬出售亞特蘭蒂斯

恒指午後跌幅一度擴大至500點 台股再創新高 收漲0.42%

希教國際︰本金3.15億美元的零息CB已於3月2日違約

嘉里物流收購法國貨運公司BBA

【有片：埋身擊】歐元英鎊穩步向上 可考慮繼續持有

海港企業連蝕兩年 去年虧損收窄至1億 北上消費衝擊兩酒店業務