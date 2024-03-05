期內，服務收益按年升8%至35.31億元，當中漫遊服務收益按年升77%至5.26億元。集團指，去年出境漫遊收益回復至疫情前的75%，而漫遊總收益則恢復至疫前71%。另外，本地服務收益按年升1%至30.05億元，因需求減弱及市場氣氛審慎，低毛利的硬件收益下降抵銷相關增幅。集團表示，今年農曆新年假期的出境漫遊數據用量較 2019 年上升 230%。

主要表現指標方面，集團於香港及澳門的客戶總數與去年約 330 萬名比較，上升至約 400 萬名，有關增長主要受惠於預繳客戶的顯著增加。5G滲透率按年升16個百分點至46%。後繳客戶每月流失率主要因集團的企業客戶於疫情後減少「在家工作」的安排，由上年0.8%升至1%；後繳淨ARPU增加4%至174元；SoSIM 收入按年增加 99%，客數則按年增加 76%。

古星輝表示，集團於2023年推出多個新項目，包括推出主攻高端客戶市場的全新尊尚品牌SUPREME，推動SUPREME ARPU按年增長8% ，較集團其他客戶的總ARPU高257%。他稱，將繼續開拓5G家居寬頻業務的增長潛力，5G家居寬頻客數按年增長93%。

他又指，董事會對集團的近期前景樂觀，預期業務在漫遊、5G寬頻服務和SoSIM預繳業務所帶動下將穩定增長。在經濟前景持續不明朗的情况下將繼續保持警覺，並致力提升集團的整體財務狀況，以進一步創造更大的股東價值。

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