置富產業指出，儘管面對市民北上消費的挑戰，但是期內新訂租約達96.32萬平方呎，相當於物業組合總面積31.8%，續租率達83%，並謂續租租金調升率向好。期內其為旗艦商場+WOO嘉湖投資達3億元及分三階段進行的資產增值措施，料於2024年中竣工。 其預期，置富都會將於今年第四季度展開資產增值措施，工程分三階段進行，資本開支預算約2億元。

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