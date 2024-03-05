商場房地產信託公司置富產業（0778）公布2023年底止全年度業績。該集團年內錄得收益按年增長1.2%至17.86億元；可分派收益卻按年減少7.6%至8.11億元；每單位末期分派為0.1802元，按年減少14.59%。分派減少，則與期內該集團發行單位數目增多逾2102萬個有關。
置富產業指出，儘管面對市民北上消費的挑戰，但是期內新訂租約達96.32萬平方呎，相當於物業組合總面積31.8%，續租率達83%，並謂續租租金調升率向好。期內其為旗艦商場+WOO嘉湖投資達3億元及分三階段進行的資產增值措施，料於2024年中竣工。 其預期，置富都會將於今年第四季度展開資產增值措施，工程分三階段進行，資本開支預算約2億元。
其他報道
越秀交通基建去年多賺69%至7.7億人幣 末期息0.15港元
Mox正式推投資服務Mox Invest 試行至今錄一萬客戶
恒指收市跌433點 穿多條平均線 成交續逾千億 北水流入增61%及創1年最長流入
瑞銀：維持對2024年中國GDP增速放緩至4.6%的基準預測
國泰伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客
恒指午後跌幅一度擴大至500點 台股再創新高 收漲0.42%