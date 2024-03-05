蔚來（9866）公布去年第四季及全年業績，第四季虧損略收窄至55.93億元（人民幣，下同），上年同期為58.47億元；全年虧損則擴大至211.47億元，上年同期為145.59億元。截至去年底止，現金及現金等價物為329.35億元。
去年第四季收入總額按年增6.5%至171.03元，毛利率按年升3.6個百分點至7.5%；當中，汽車銷售額按年增4.6%至154.39億元，汽車毛利率按年升5.1個百分點至11.9%。以全年來看，收入總額按年增12.9%至556.18億元，毛利率按年跌4.9個百分點至5.5%；其中，汽車銷售額按年增8.2%至492.57億元，汽車毛利率按年跌4.2個百分點至9.5%。
蔚來預計，今年首季汽車交付量介乎3.1萬至3.3萬輛，按年減少約0.1%至增加約6.3%。收入總額介乎104.99億元至110.87億元，按年減少減少約1.7%至增長約3.8%。
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