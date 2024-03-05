永明金融目前為強積金市場第三大受託人，永明財富及退休金業務總經理潘紀虹談及今年發展大計時指出，積金易平台即將開通，今年內推出人工智能服務，整個數碼化建設共投資2億元。今年永明前線銷售人員由2600人增加3000人。被問到規模較細強積金服務供應商會否被收購或退出市場，她指積金易平台推出後，行政工作簡便了，反而相信有機構加入市場。
積金局表示，預期平台運作首兩年的平均強積金行政費可下跌約30%。以首兩年過渡期建議收取約37個基點平台費計算，收費隨後亦會繼續穩步下調至運作10年後的約20至25個基點。
香港永明金融財富及退休金業務拓展主管周展鵬表示，永明金融將於明年4月接上積金易平台，但由於負責其他受託人的行政工作，在2021年己開始籌備工作，故相信下年正式上線，應該先一步熟識系統。對於會否在人手上有所調動，他指員工工作範疇有機會改變，但未有減少員工計劃。
投資方面，永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡表示，中港股市的估值相當吸引，按以往經驗，一旦啓動反彈趨勢，幅度往往大於美股。但她看好美股前景，主要企業盈利及熱錢流入以支持美股造好。永明資產管理行政總裁顏建華表示，今年市場預期美國聯儲局下半年會進入減息期，故也看好環球債券。
其他報道
置富可分派收益跌7.6%至8.11億 末期分派削近15%至0.1802元
越秀交通基建去年多賺69%至7.7億人幣 末期息0.15港元
Mox正式推投資服務Mox Invest 試行至今錄一萬客戶
恒指收市跌433點 穿多條平均線 成交續逾千億 北水流入增61%及創1年最長流入
瑞銀：維持對2024年中國GDP增速放緩至4.6%的基準預測
國泰伙都爹利會館推全新「港式滋味」菜單 供頭等客艙及商務客艙顧客