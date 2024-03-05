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永明今年投入2億數碼化建設 包括AI服務

永明金融目前為強積金市場第三大受託人，永明財富及退休金業務總經理潘紀虹談及今年發展大計時指出，積金易平台即將開通，今年內推出人工智能服務，整個數碼化建設共投資2億元。今年永明前線銷售人員由2600人增加3000人。被問到規模較細強積金服務供應商會否被收購或退出市場，她指積金易平台推出後，行政工作簡便了，反而相信有機構加入市場。

積金局表示，預期平台運作首兩年的平均強積金行政費可下跌約30%。以首兩年過渡期建議收取約37個基點平台費計算，收費隨後亦會繼續穩步下調至運作10年後的約20至25個基點。

香港永明金融財富及退休金業務拓展主管周展鵬表示，永明金融將於明年4月接上積金易平台，但由於負責其他受託人的行政工作，在2021年己開始籌備工作，故相信下年正式上線，應該先一步熟識系統。對於會否在人手上有所調動，他指員工工作範疇有機會改變，但未有減少員工計劃。

投資方面，永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡表示，中港股市的估值相當吸引，按以往經驗，一旦啓動反彈趨勢，幅度往往大於美股。但她看好美股前景，主要企業盈利及熱錢流入以支持美股造好。永明資產管理行政總裁顏建華表示，今年市場預期美國聯儲局下半年會進入減息期，故也看好環球債券。

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