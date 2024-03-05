置富產業信託又稱，2023年置富Malls新訂租約面積為963200平方呎，占物業總面積31.8%，旗下17商場的綜合出租率達到94.4%，租戶續租率亦提高至83%。

置富資產管理公司行政總裁趙宇稱，未來將在商場內引入更多如健身房，體驗式互動場所及新能源等新品牌及服務，實施提高收益的資產增值措施以釋放價值。

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