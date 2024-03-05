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積金局：上季永久離港提取強積金錄7200宗 涉資16.88億

積金局公布，去年第四季以永久離港為由提取強積金的個案為7200宗，按季減少17.2%，按年減少2.9%，涉及金額16.88億元，按季減少23.7%，按年減少1.6%。去年全年合計，以永久離港為由提取強積金的個案共29900宗，按年減少5.6%，涉及金額72.61億元，按年減少9.5%。

截至去年底，強積金總資產值為11400億元，較10年前增加1.22倍。自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近80%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報均為3.7%，高於同期的年率化通脹率1.8%，該兩類基金的累積淨回報分別為1.31倍及1.3倍。

截至去年底，326萬個強積金賬戶有投資於預設投資策略（DIS）下的成份基金，約佔全部1106萬個強積金賬戶的30%，相關投資總資產值為1094億元，佔強積金總資產值一成。

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