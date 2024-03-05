路透引述三位知情人士指，內房股碧桂園（2007）的一組債權人已聘請安理國際律師事務所 (Allen & Overy)及德勤會計師事務所（Deloitte）作為顧問。
兩位知情人士指，這組委任安理國際律師事務所及德勤處理債務重組談判的債權人，涉及債務約40億美元，成員更包括中國銀行（3988）和建設銀行（0939）等。
自去年10月碧桂園未能償還1500萬美元的債券票息後，集團最近亦遭到建滔集團（0148）入稟申請清盤，並將於5月17日於高院開庭。集團本周公布指，繼續努力推進境外重組方案，任何重大發展知會股東及投資者，並將在稍後階段結合其境外重組之進度，考慮是否向高等法院申請認可令。
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