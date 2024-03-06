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美股見逾兩周低及連跌兩日 道指跌404點 比特幣升穿69000美元後回吐

美債息回落，債息倒掛擴闊，金龍指數、美股見逾兩周低及連跌兩日。美國2月份服務業增長弱於預期，就業指標跌入萎縮區域。聯儲局主席鮑威爾今明兩日將在眾議院就半年度貨幣政策報告作證，預計重申不急於減息的論調，市場情緒謹慎。花旗策略師稱，美國科技股看漲頭寸處於三年高位，股市存在回調風險。比特幣周二突破6.9萬美元，創下兩年多來首個紀錄新高，但很快掉頭下行，最多曾跌12%，跌穿60000美元，現重上63000美元。

道瓊斯工業平均指數收跌404點，跌幅1.04%，報38585點。標普500指數收跌52點，跌幅1.02%，報5078點。納斯達克綜合指數收跌267點，或1.66%，報15939點。

Salesforce跌5.05%，報298.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累104點，而摩通升1%，報188.55元，貢獻道指12點。

科技股方面，蘋果收市報170.12元，跌2.84%，谷歌母公司Alphabet收市報132.67元，跌0.5%，亞馬遜收市報174.12元，跌1.94%，Facebook收市報490.22元，跌1.59%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.23%，報496點。德國DAX指數收跌0.11%，報17698點；法國CAC 40指數跌0.3%，報7932點；英國富時100指數收漲0.08%，報7646點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.5%，報5970點。

美國2年期債息曾跌最多1.72%，是3月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見4.5226厘，是3月1日4.5168厘後最低。收市跌0.95%，報4.5579厘，是3月1日後收市新低，當日報4.5313厘。

美國10年期債息曾跌最多2.45%，是2月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.5%。低見4.1098厘，是2月8日4.0864厘後最低。收市跌1.44%，報4.1525厘，是2月7日後收市新低，當日報4.1211厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至44.777基點，是2月27日45.322基點後最闊。收市報40.75基點，是2月26日後收市最闊，當日報44.103基點。連續兩日擴闊，累計5.597基點，對上一次連跌2日是2月22日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至128.272基點，是2月8日133.029基點後最闊。收市報123.406基點，是2月8日後收市最闊，當日報123.619基點。

金龍指數曾跌最多2.23%，低見5926.11點，是2月14日5901.17點後最低。收市報5970.86點，是2月13日後收市新低，當日報5795.59點。連跌2日，累計跌340.83點，對上一次連跌2日是2月29日。

道指曾跌最多1.36%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見38457.83點，是2月21日38338.58點後最低。收市報38585.19點，是2月20日後收市新低，當日報38563.8點。連跌2日，累計跌502.19點，對上一次連跌2日是2月27日。

標指曾跌最多1.44%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.02%。低見5056.82點，是2月22日5038.83點後最低。收市報5078.65點，是2月28日後收市新低，當日報5069.76點。連跌2日，累計跌58.43點，對上一次連跌2日是2月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月26日。

納指曾跌最多2.13%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.45%。低見15862.63點，是2月21日15451.65點後最低。收市報15939.59點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌2日，累計跌335.35點，對上一次連跌2日是2月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月26日。

 

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