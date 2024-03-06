moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升13點 夜期低水27點 創科、澳博等業績 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR升13點或0.08%，報16609點，即月恒指夜期升26點，報16136點，夜期低水27點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.64%，折合報266.49元；阿里巴巴（9988）升1.13%，折合報70.48元；美團（3690）跌0.56%，折合報85.87元；匯控（0005）升1.45%，折合報60.92元；建行（0939）跌0.49%，折合報4.78元。

道期現升0.023%；標期現升0.01%；納期現升0.13%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現跌0.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.23%。

VIX指數隔晚升7.19%或0.97點，報14.46點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報78.17美元；布油現跌0.91%或0.75美元，報82.04美元；金價現跌0.05%或1.09美元，報2126.95美元；LME 銅期貨隔晚跌0.59%或51美元，報8491.5美元。比特幣現升1.22%或778.17美元，報64108.6美元；美國10年期債息現升0.14%或0.0059厘，報4.1584厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，創科實業（0669）、鷹君（0041）、京東物流（2618）、澳博（0880）、REF HOLDINGS（1631）、統一企業中國（0220）等。

微創醫療（0853）料去年虧損收窄。

利寶閣（1869）盈喜，料去年轉賺不少於500萬元。

碧桂園（2007）一組債權人據報已聘請安理國際律師事務所及德勤為顧問。

天津銀行（1578）去年多賺5.5%，不良貸款率降0.14個百分點。

置富（0778）可分派收益跌7.6%至8.11億，末期分派削近15%至0.1802元。置富產業信託趙宇：未來將在商場內引入更多健身房。

蔚來（9866）上季虧損收窄至56億人幣，全年毛利率跌至5.5%。

和記電訊（0215）去年虧損收窄至5200萬元，末期息維持5.21仙。

華置（0127）料去年盈利大跌最多98%，因來自凱匯股息收入大減。

證監會與聯交所聯合調查，揭環球友飲（8496）兩前董事涉挪用上市款項。

軟銀減持商湯（0020），套現2988萬元。

越秀交通基建（1052）去年多賺69%至7.7億人幣，末期息0.15港元。

標普：料新濠國際（0200）旗下新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平。

 

其他報道

美股見逾兩周低及連跌兩日 道指跌404點 比特幣升穿69000美元後回吐

北水持建行 減持中手游