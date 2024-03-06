個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.64%，折合報266.49元；阿里巴巴（9988）升1.13%，折合報70.48元；美團（3690）跌0.56%，折合報85.87元；匯控（0005）升1.45%，折合報60.92元；建行（0939）跌0.49%，折合報4.78元。

道期現升0.023%；標期現升0.01%；納期現升0.13%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現跌0.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.23%。

VIX指數隔晚升7.19%或0.97點，報14.46點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報78.17美元；布油現跌0.91%或0.75美元，報82.04美元；金價現跌0.05%或1.09美元，報2126.95美元；LME 銅期貨隔晚跌0.59%或51美元，報8491.5美元。比特幣現升1.22%或778.17美元，報64108.6美元；美國10年期債息現升0.14%或0.0059厘，報4.1584厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，創科實業（0669）、鷹君（0041）、京東物流（2618）、澳博（0880）、REF HOLDINGS（1631）、統一企業中國（0220）等。

微創醫療（0853）料去年虧損收窄。

利寶閣（1869）盈喜，料去年轉賺不少於500萬元。

碧桂園（2007）一組債權人據報已聘請安理國際律師事務所及德勤為顧問。

天津銀行（1578）去年多賺5.5%，不良貸款率降0.14個百分點。

置富（0778）可分派收益跌7.6%至8.11億，末期分派削近15%至0.1802元。置富產業信託趙宇：未來將在商場內引入更多健身房。

蔚來（9866）上季虧損收窄至56億人幣，全年毛利率跌至5.5%。

和記電訊（0215）去年虧損收窄至5200萬元，末期息維持5.21仙。

華置（0127）料去年盈利大跌最多98%，因來自凱匯股息收入大減。

證監會與聯交所聯合調查，揭環球友飲（8496）兩前董事涉挪用上市款項。

軟銀減持商湯（0020），套現2988萬元。

越秀交通基建（1052）去年多賺69%至7.7億人幣，末期息0.15港元。

標普：料新濠國際（0200）旗下新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平。

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