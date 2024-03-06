恒指今早高開4點或0.03%，報16167點，大市成交金額19億元；國指今早低開0點或0.02%，報5561點。恒生科技指數開市報3320點，跌0.1%。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為5.79%，下跌為4.73%，無升跌為89.46%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、工行（1398）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、理想汽車（2015）拖累大市。
藍籌20隻升，34隻下跌，28隻無升跌。京東（9618）升1.57%，報84.05元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.9%，報9.39元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報84.05元，升1.57%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.39元，跌2.9%。
恒指重上50天線(16160.76點)。科指跌穿20天線(3326.71點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，創科實業（0669）開市報87.25元，無升跌。
鷹君（0041）無成交，報10.92元。京東物流（2618）開市報7.3元，跌0.14%。澳博（0880）開市報2.26元，無升跌。REF HOLDINGS（1631）無成交，報0.38元。統一企業中國（0220）開市報4.77元，無升跌。
微創醫療（0853）料去年虧損收窄。開市報6.17元，跌12.85%。
利寶閣（1869）盈喜，料去年轉賺不少於500萬元。無成交，報0.174元。
碧桂園（2007）一組債權人據報已聘請安理國際律師事務所及德勤為顧問。平上市低位0.55元，開市報0.55元，無升跌。
天津銀行（1578）去年多賺5.5%，不良貸款率降0.14個百分點。無成交，報1.72元。
置富（0778）可分派收益跌7.6%至8.11億，末期分派削近15%至0.1802元。置富產業信託趙宇：未來將在商場內引入更多健身房。開市報4.37元，跌1.8%。
蔚來（9866）上季虧損收窄至56億人幣，全年毛利率跌至5.5%。開市報43元，升1.18%。
和記電訊（0215）去年虧損收窄至5200萬元，末期息維持5.21仙。開市報1.04元，跌2.8%。
華置（0127）料去年盈利大跌最多98%，因來自凱匯股息收入大減。無成交，報1.09元。
證監會與聯交所聯合調查，揭環球友飲（8496）兩前董事涉挪用上市款項。無成交，報0.37元。
軟銀減持商湯（0020），套現2988萬元。開市報0.84元，升1.2%。
越秀交通基建（1052）去年多賺69%至7.7億人幣，末期息0.15港元。開市報4.35元，跌5.02%。
標普：料新濠國際（0200）旗下新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平。無成交，報4.84元。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1540元，開市報1540元，升0.46%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1540元，開市報1540元，升0.46%；中視金橋（0623）創52周高，見1.07元，開市報1.07元，升13.83%；力量發展（1277）創52周高，見0.69元，開市報0.69元，升1.47%；九興控股（1836）創52周高，見10.98元，開市報10.98元，無升跌。
創52周低，包括，希慎（0014）低見11.84元，開市報11.84元，跌6.33%。
異動股
上升異動股，包括，赤子城科技（9911）開市報2.02元，升14.77%；中木國際（1822）開市報0.039元，升14.71%；錦藝集團控股（0565）開市報0.189元，升14.55%；信越控股（6038）開市報0.198元，升14.45%；中視金橋（0623）創52周高，見1.07元，開市報1.07元，升13.83%；彩生活（1778）開市報0.275元，升13.17%；合景悠活（3913）開市報0.47元，升10.59%；新娛科控股（6933）開市報0.24元，升9.09%；上坤地產（6900）開市報0.026元，升8.33%。
下跌異動股，包括，微創醫療（0853）開市報6.17元，跌12.85%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；金山雲（3896）開市報1.33元，跌7.64%；希慎（0014）見52周低11.84元，開市報11.84元，跌6.33%；眾安集團（0672）開市報0.097元，跌5.83%；陸控（6623）開市報11.2元，跌5.41%；鄭煤機（0564）開市報9.8元，跌5.22%；越秀交通基建（1052）開市報4.35元，跌5.02%；藍港互動（8267）開市報0.6元，跌4.76%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報25.3元，跌4.09%。
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