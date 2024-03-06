恒指今早高開4點或0.03%，報16167點，大市成交金額19億元；國指今早低開0點或0.02%，報5561點。恒生科技指數開市報3320點，跌0.1%。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為5.79%，下跌為4.73%，無升跌為89.46%。