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港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌 1周、兩周息見逾1個月低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR無升跌，報4.5%。

港元現報7.8242元貶值1點子，曾貶值最多9點子，報7.825元，亦曾升值最多12點子，報7.8229元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.2點子至3.70107%，是3月4日後最高；1星期HIBOR跌13.94點子至3.99357%，是1月26日後最低；2星期HIBOR跌7.55點子至4.15494%，是1月26日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68458%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.68857%；12個月期HIBOR升0.26點子至4.76542%。

美元指數現報103.808升值0.01點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43574%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9666%，終止單日擴闊，利差是2月29日後最窄，當日差距為-0.952%。

對上一次終止單日擴闊，是2月29日，當日利差報-0.952%。

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