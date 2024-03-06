羅奇發表帖文指，葉劉淑儀早前捏造指控，聲稱其多年來都不在香港，但事實是他在2023年去過香港三次。如今又批評他是一個「典型商人」，但其實他在十多年前就已經從華爾街退休。

Is Regina Ip obsessed with me? She first made up the allegation I hadn’t been in Hong Kong in years. I was there 3x in 2023. Now she criticizes me for being a “typical businessman” despite the fact I retired from Wall Street over a decade ago. Come on! https://t.co/RPkdjnOfGq — Stephen Roach (@SRoach_econ) March 5, 2024

此前，葉劉淑儀接受《環球時報》專訪，回應自己與羅奇的言論稱：「羅奇2023年的確來過香港，但他完全無視美國等西方國家在香港撤資等事實，西方資金的撤離正是香港股市短期內成交量和恒生指數下跌的主要原因，而香港吸引中東和東南亞資金需要有個過程。但羅奇對此避而不談。」

她又指，羅奇聲稱「香港股市停滯26年」，但事實上香港股市在2019年前曾連續7年全球IPO第一。葉劉淑儀批評羅奇是「典型的商人」，當年在香港有錢賺就說香港好，現在沒法來香港賺錢就唱衰香港。

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