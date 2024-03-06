美股隔晚下跌，昨日下跌的港股逆市上升，三大指數創兩周最大升幅，A股則下跌。投資者等待下午兩會經濟主題記者會，觀望是否有新的政策信號釋放。美國「超級星期二」據美聯社報道，特朗普在共和黨初選的15個州中，贏得11個州，有望3月中旬鎖定共和黨總統候選人提名。市場亦關注鮑威爾今明兩日聽證會言論。金價隔晚創紀錄新高的2141.79美元，多隻金ETF亦創新高，金股向上。