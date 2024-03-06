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恒指半日升376點 京東升9% 北水15日流入 金價創紀錄新高

美股隔晚下跌，昨日下跌的港股逆市上升，三大指數創兩周最大升幅，A股則下跌。投資者等待下午兩會經濟主題記者會，觀望是否有新的政策信號釋放。美國「超級星期二」據美聯社報道，特朗普在共和黨初選的15個州中，贏得11個州，有望3月中旬鎖定共和黨總統候選人提名。市場亦關注鮑威爾今明兩日聽證會言論。金價隔晚創紀錄新高的2141.79美元，多隻金ETF亦創新高，金股向上。

恒指今早高開4點，高位升382點，低位跌17點，高低波幅400點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為34.72%，下跌為17.22%，無升跌為48.04%。

恒指半日升376點或2.33%，報16539點，大市成交金額575億元；國指升152點或2.75%，報5715點。恒生科技指數收報3449點，升3.79%。

藍籌股成交金額260.92億元，佔大市成交45.37%；科指成份股成交金額143.57億元，佔大市成交24.96%；國指成份股成交金額212.78億元，佔大市成交37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.57%，至84.85億元，佔大市成交14.74%。牛熊證成交金額42.71億元，減少9.69%；窩輪成交金額42.13億元，增加1.24%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、新地（0016）、國藥（1099）拖累大市。

藍籌73隻升，4隻下跌，5隻無升跌。京東（9618）升9.49%，收報90.6元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.17%，收報13.54元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報90.6元，升9.49%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報29.5元，跌1.67%。

恒指上試10天線(16582.97點)，升穿20天線(16337.16點)，曾跌穿50天線(16168.19點)。

科指升穿10天線(3430.08點)、50天線(3353.07點)，20天線(3333.17點)失而復得。

北水南下合計淨流入2.59億元，較上日減少95.63%，連續第15日流入，累計流入460.27億元，對上一次連續15日淨流入是2023年3月28日。南水北上合計淨流入23.74億元人民幣，較上日增加52.82%，連續第2日流入，累計流入39.28億元。

金價隔晚創紀錄新高的2141.79美元。黃金股普遍向上，中國黃金國際（2099）收報40.9元，升0.74%。靈寶黃金（3330）收報1.98元，升3.13%。紫金礦業（2899）收報13.92元，升4.82%。招金礦業（1818）收報9.39元，升3.3%。價值黃金（3081）創上市新高，見50.66元，收報50.54元，升0.44%。SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1540.5元，收報1538.5元，升0.36%。山東黃金（1787）收報13.92元，升0.72%。

招商局集團據報擬購電盈（0008）光纖業務。收報3.98元，升1.02%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，創科實業（0669）收報92.25元，升5.73%。鷹君（0041）見52周低10.82元，收報11元，升0.73%。京東物流（2618）收報7.71元，升5.47%。澳博（0880）收報2.3元，升1.77%。REF HOLDINGS（1631）收報0.37元，跌2.63%。統一企業中國（0220）收報4.94元，升3.56%。

微創醫療（0853）料去年虧損收窄。收報6.95元，跌1.84%。

利寶閣（1869）盈喜，料去年轉賺不少於500萬元。收報0.174元，無升跌。

碧桂園（2007）一組債權人據報已聘請安理國際律師事務所及德勤為顧問。創上市新低，見0.54元，收報0.58元，升5.45%。

天津銀行（1578）去年多賺5.5%，不良貸款率降0.14個百分點。收報1.72元，無升跌。

置富（0778）可分派收益跌7.6%至8.11億，末期分派削近15%至0.1802元。置富產業信託趙宇：未來將在商場內引入更多健身房。見52周低4.21元，收報4.31元，跌3.15%。

蔚來（9866）上季虧損收窄至56億人幣，全年毛利率跌至5.5%。收報44.4元，升4.47%。

和記電訊（0215）去年虧損收窄至5200萬元，末期息維持5.21仙。收報1.06元，跌0.93%。

華置（0127）料去年盈利大跌最多98%，因來自凱匯股息收入大減。收報1.1元，升0.92%。

證監會與聯交所聯合調查，揭環球友飲（8496）兩前董事涉挪用上市款項。收報0.37元，無升跌。

軟銀減持商湯（0020），套現2988萬元。收報0.85元，升2.41%。

越秀交通基建（1052）去年多賺69%至7.7億人幣，末期息0.15港元。收報4.24元，跌7.42%。

標普：料新濠國際（0200）旗下新濠博亞未來1至2年減債回復至疫情前水平。收報4.99元，升3.1%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見50.66元，收報50.54元，升0.44%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1540.5元，收報1538.5元，升0.36%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.69元，收報1.57元，跌1.88%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.455元，收報0.435元，升24.29%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1540.5元，收報1538.5元，升0.36%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8730.1元，收報8727.5元，跌0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1106元，收報1105.5元，升0.05%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.7元，收報110.7元，升0.32%；優必選（9880）創上市新高，見136.9元，收報136.9元，升26.99%；福耀玻璃（3606）創52周高，見41.15元，收報40.5元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見19.64元，收報19.44元，升2.32%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見7.15元，收報7.15元，升4.53%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.17元，收報3.17元，升0.96%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.49元，收報2.49元，升20.87%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升3.45%；中視金橋（0623）創52周高，見1.08元，收報0.94元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.84元，收報1.84元，升2.22%；千百度（1028）創52周高，見0.223元，收報0.211元，升2.93%；兗礦能源（1171）創52周高，見19.64元，收報19.44元，升2.32%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園（2007）低見0.54元，收報0.58元，升5.45%；中國新經濟投資（0080）低見0.1元，收報0.113元，升7.62%；嘉進投資國際（0310）低見0.08元，收報0.088元，跌3.3%；通天酒業（0389）低見0.425元，收報0.49元，跌2%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.023元，收報0.023元，跌4.17%；中國高速傳動（0658）低見1.02元，收報1.05元，跌1.87%；聯合醫務（0722）低見0.48元，收報0.49元，跌3.92%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.05元，收報0.055元，跌15.38%；恒發光學（1134）低見0.365元，收報0.395元，跌4.82%；星凱控股（1166）低見0.019元，收報0.02元，無升跌。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，鷹君（0041）低見10.82元，收報11元，升0.73%；希慎（0014）低見11.64元，收報11.82元，跌6.49%；中海外（0688）低見10.44元，收報10.8元，升1.89%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.097元，收報0.099元，無升跌；中國聖牧 （1432）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；中國聖牧（1432）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；恒隆集團（0010）低見8.86元，收報8.98元，升1.01%；希慎興業（0014）低見11.64元，收報11.82元，跌6.49%；遠東發展（0035）低見1.08元，收報1.09元，跌0.91%；中國旺旺（0151）低見4.14元，收報4.2元，升0.72%。

異動股

上升異動股，包括，WAC HOLDINGS（8619）收報0.223元，升48.67%；萬保剛集團（1213）收報0.295元，升40.48%；巨星醫療控股（2393）收報0.06元，升39.53%；鼎豐集團汽車（6878）收報0.151元，升34.82%；赤子城科技（9911）收報2.32元，升31.82%；萬嘉集團（0401）收報0.074元，升29.82%；優必選（9880）創上市新高，見136.9元，收報136.9元，升26.99%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.455元，收報0.435元，升24.29%；萬星控股（8093）收報0.144元，升22.03%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.49元，收報2.49元，升20.87%；金奧國際（0009）收報0.013元，升18.18%。

下跌異動股，包括，靖洋集團（8257）收報0.052元，跌21.21%；朗詩（0106）收報0.065元，跌18.75%；興科蓉醫藥（6833）見52周低0.213元，收報0.213元，跌18.08%；經緯天地（2477）收報2.9元，跌17.14%；德萊建業（1546）收報0.068元，跌17.07%；暢由聯盟（1039）收報0.12元，跌15.49%；瀋陽公用發展股份（0747）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌15.38%；創輝珠寶（8537）收報0.028元，跌15.15%；萬馬控股（6928）創上市新低，見0.092元，收報0.093元，跌14.68%；環球數碼創意（8271）收報0.059元，跌14.49%。

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