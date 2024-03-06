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調查：本港中小企料成本上漲為今年主要挑戰 三成企業曾遭黑客入侵

昆士蘭保險對香港中小企業進行的年度調查顯示，受訪企業對未來一年的前景保持樂觀，約40%受訪企業指成本上漲和盈利能力下跌是2024年的主要業務挑戰。此外，曾遭黑客入侵的企業比例飈升至30%，受訪企業最擔心被網上盜取敏感數據和資訊。

是次調查在2023年12月至2024年1月進行，合共訪問了616位中小企業決策者，內容圍繞其觀點和體驗。

調查結果顯示，70%的香港中小企預期2024年經濟表現勝過2023年，其中63%受訪者2023年營業額已錄得增長，另有70%預期2024年營業額進一步上升。

昆士蘭保險指出，不少受訪企業仍然未有購買相應保險，以獲得相關保障。63%受訪企業擔心業務中斷造成收入損失，但只有22%購買保險以獲得相關保障。同樣，61%受訪企業對第三方處理資金時的損失風險頗為以至甚為憂慮，但只有25%投保相關保障。

與去年相比，受訪企業傾向實體及網上購買保險的比例保持不變，依然分別是57%和43%。

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