協鑫科技（3800）發盈警，料去年純利將介乎23億元（人民幣，下同）至26億元，較2022年全年純利的160億元大幅減少84%。集團解釋，由於去年多晶硅與硅片產品的市場平均售價，較2022年大幅下降，從而令集團光伏材料業務的毛利率大幅下降，同時亦導致應佔集團聯營公司利潤減少。
協鑫科技續解釋，去年12月29日集團旗下聯營公司新疆戈恩斯能源科技，建議股息分派及資本削減，預期該交易將導致協鑫科技於去年度，錄得39億元虧損。加上去年物業、廠房及設備減值虧損約11億元，令集團去年純利減少。
另外，集團於通告提到，其顆粒硅的濁度度問題已得到全面的改善和優化，現時集團司顆粒硅的濁度已經全面控制在120NTU（濁度測定單位）以內，100NTU以下的顆粒硅產品比例高達七成，下游客戶的單產問題持續得到有效改善。
協鑫科技提到，集團亦通過更先進的工藝技術已實現顆粒硅濁度低於30NTU的小批量產出，未來將推動下游客戶的單產水平進一步提升。
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