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鮑威爾稱今年某時或宜減息 道指升75點

美債息回落，債息倒掛擴闊，美股、金龍指數向上。聯儲局主席鮑威爾對議員表示，今年某個時候可能適宜減息，但目前還沒做好準備，邁出這一步需要深思熟慮，鮑威爾亦向華爾街做出妥協，稱可能對資本金改革計劃做出重大調整，不排除重新制定方案。黑利宣布退選，特朗普勢將贏得共和黨總統候選人提名。歐盟接近對中國產電動車加徵關稅。

道瓊斯工業平均指數收漲75點，升幅0.2%，報38661點。標普500指數收漲26點，升幅0.52%，報5104點。納斯達克綜合指數收漲91點，或0.58%，報16031點。

Salesforce升1.68%，報303.77美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而迪士尼跌2.4%，報110.06元，拖累道指18點。

科技股方面，蘋果收市報169.12元，跌0.58%，谷歌母公司Alphabet收市報131.4元，跌0.95%，亞馬遜收市報173.51元，跌0.35%，Facebook收市報496.09元，升1.19%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報498點。德國DAX指數收漲0.11%，報17716點；法國CAC 40指數漲0.28%，報7954點；英國富時100指數收漲0.44%，報7679點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.96%，報6087點。

美國2年期債息曾跌最多1.1%，低見4.5078厘，是2月15日4.4999厘後最低。收市報4.5536厘，是3月1日後收市新低，當日報4.5313厘。連跌2日，累計跌0.0481厘，對上一次連跌2日是2月28日。

美國10年期債息曾跌最多1.82%，低見4.0768厘，是2月7日4.0635厘後最低。收市報4.102厘，是2月6日後收市新低，當日報4.1厘。連跌2日，累計跌0.111厘，對上一次連跌2日是2月29日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至45.843基點，是2023年12月28日47.114基點後最闊。收市報45.369基點，是2023年12月26日後收市最闊，當日報46.378基點。連續3日擴闊，累計10.216基點，對上一次連跌3日是2月23日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至132.201基點，是2月8日133.029基點後最闊。收市報129.422基點，是2月2日後收市最闊，當日報136.084基點。連續2日擴闊，累計12.022基點，對上一次連跌2日是2月23日。

金龍指數曾升最多3.57%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.97%。高見6183.85點，是3月4日6258.65點後最高。收市報6087.68點，是3月1日後收市新高，當日報6311.69點。

道指曾升最多0.71%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見38858.13點，是3月5日38906.98點後最高。收市報38661.05點，是3月4日後收市新高，當日報38989.83點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月27日。

納指曾升最多1.19%，是3月1日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見16128.56點，是3月4日16289.06點後最高。收市報16031.54點，是3月4日後收市新高，當日報16207.51點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月26日。

納指曾升最多1.19%，是3月1日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見16128.56點，是3月4日16289.06點後最高。收市報16031.54點，是3月4日後收市新高，當日報16207.51點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月26日。

 

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