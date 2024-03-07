個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報273.7元；阿里巴巴（9988）升0.34%，折合報72.09元；美團（3690）升1.18%，折合報89.75元；匯控（0005）升1.47%，折合報61.39元；建行（0939）升0.23%，折合報4.85元。

道期現跌0.104%；標期現跌0.11%；納期現跌0.23%。日本東證指數現升0.62%；韓國KOSPI指數現升0.18%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.33%。

VIX指數隔晚升0.27%或0.04點，報14.5點。

紐油現跌0.08%或0.06美元，報79.06美元；布油現升1.12%或0.91美元，報82.96美元；金價現升0.02%或0.5美元，報2148.68美元；LME 銅期貨隔晚升1%或85.5美元，報8577美元。比特幣現跌0.66%或439.13美元，報66042.13美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.104厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港鐵（0066）、嗶哩嗶哩（9626）、富智康（2038）、普拉達（1913）、九龍倉置業（1997）、越秀房產信託基金（0405）、海豐國際（1308）等。

REF Holdings（1631）去年多賺4.9%，不派末期息。

中國平安（2318）：2023年度派息不少於盈利40%。

金涌投資（1328）與創夢天地（1119）簽協議，將任後者海外業務擴展、融資及投資財務顧問。

協鑫科技（3800）發盈警，料去年純利大跌84%。

京東（9618）上季調整後純利升9.9%勝預期，息0.38美元，未來3年斥30億美元回購。

創科（0669）去年少賺9%，末期息0.98元。

維港環保（1845）預期2023年度虧損收窄或扭虧爲盈。

太興（6811）料年度虧轉盈，純利最多賺約9500萬元。

傳金管局棄租太古地產（1972） 旗下太古廣場，將過百名員工遷至ICC辦公室，以削減成本。

京東物流（2618）全年經調整純利升2.2倍至27.6億人幣，不派末期息。

統一企業（0220）去年多賺36%，末期息42.45分人幣。

澳博（0880）全年虧損收窄，息稅前轉賺17億，齊遜預期，不派息。

其他報道

評級機構穆迪改名

鮑威爾稱今年某時或宜減息 道指升75點

北水增持旭輝 減持國美