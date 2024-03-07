moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升85點 夜期高水11點 港鐵、嗶哩嗶哩、普拉達等業績

美股向上，港股ADR升85點或0.52%，報16523點，即月恒指夜期升13點，報16449點，夜期高水11點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報273.7元；阿里巴巴（9988）升0.34%，折合報72.09元；美團（3690）升1.18%，折合報89.75元；匯控（0005）升1.47%，折合報61.39元；建行（0939）升0.23%，折合報4.85元。

道期現跌0.104%；標期現跌0.11%；納期現跌0.23%。日本東證指數現升0.62%；韓國KOSPI指數現升0.18%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.33%。

VIX指數隔晚升0.27%或0.04點，報14.5點。

紐油現跌0.08%或0.06美元，報79.06美元；布油現升1.12%或0.91美元，報82.96美元；金價現升0.02%或0.5美元，報2148.68美元；LME 銅期貨隔晚升1%或85.5美元，報8577美元。比特幣現跌0.66%或439.13美元，報66042.13美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.104厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港鐵（0066）、嗶哩嗶哩（9626）、富智康（2038）、普拉達（1913）、九龍倉置業（1997）、越秀房產信託基金（0405）、海豐國際（1308）等。

REF Holdings（1631）去年多賺4.9%，不派末期息。

中國平安（2318）：2023年度派息不少於盈利40%。

金涌投資（1328）與創夢天地（1119）簽協議，將任後者海外業務擴展、融資及投資財務顧問。

協鑫科技（3800）發盈警，料去年純利大跌84%。

京東（9618）上季調整後純利升9.9%勝預期，息0.38美元，未來3年斥30億美元回購。

創科（0669）去年少賺9%，末期息0.98元。

維港環保（1845）預期2023年度虧損收窄或扭虧爲盈。

太興（6811）料年度虧轉盈，純利最多賺約9500萬元。

傳金管局棄租太古地產（1972） 旗下太古廣場，將過百名員工遷至ICC辦公室，以削減成本。

京東物流（2618）全年經調整純利升2.2倍至27.6億人幣，不派末期息。

統一企業（0220）去年多賺36%，末期息42.45分人幣。

澳博（0880）全年虧損收窄，息稅前轉賺17億，齊遜預期，不派息。

 

其他報道

評級機構穆迪改名

鮑威爾稱今年某時或宜減息 道指升75點

北水增持旭輝 減持國美