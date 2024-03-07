恒指今早低開20點或0.13%，報16417點，大市成交金額15億元；國指今早高開20點或0.36%，報5693點。恒生科技指數開市報3428點，升0.46%。金融、衛生保健、地產、公用事業股推低大市。上升股份比例為6.49%，下跌為3.44%，無升跌為90.05%。