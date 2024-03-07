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恒指低開20點 科指升0.4% 藥明系重挫 藥明生物跌14% 京東升8%

恒指今早低開20點或0.13%，報16417點，大市成交金額15億元；國指今早高開20點或0.36%，報5693點。恒生科技指數開市報3428點，升0.46%。金融、衛生保健、地產、公用事業股推低大市。上升股份比例為6.49%，下跌為3.44%，無升跌為90.05%。

匯控（0005）、友邦（1299）、藥明生物（2269）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，23隻下跌，28隻無升跌。京東（9618）升8.18%，報96.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌14.94%，報18.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報96.5元，升8.18%；跌幅最大的是網易（9999）開市報162.7元，跌3.96%。

恒指續高於20天線(16346.16點)。科指升穿10天線(3428.19點)。

美國推進生物安全法案，藥明生物（2269）開市報18.5元，跌14.94%；藥明康德（2359）開市報48.2元，跌14.92%。藥明合聯（2268）開市報19.72元，跌15%。藥明巨諾－Ｂ（2126）無成交，報2.05元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）開市報25.1元，無升跌。嗶哩嗶哩（9626）開市報84.5元，升2.18%。富智康（2038）開市報0.475元，無升跌。普拉達（1913）開市報55.25元，無升跌。九龍倉置業（1997）無成交，報24.8元。越秀房產信託基金（0405）無成交，報1.01元。海豐國際（1308）開市報12.56元，無升跌。

REF Holdings（1631）去年多賺4.9%，不派末期息。無成交，報0.37元。

中國平安（2318）：2023年度派息不少於盈利40%。開市報34.9元，升0.87%。

金涌投資（1328）與創夢天地（1119）簽協議，將任後者海外業務擴展、融資及投資財務顧問。無成交，報0.034元。

協鑫科技（3800）發盈警，料去年純利大跌84%。開市報1.07元，跌1.83%。

京東（9618）上季調整後純利升9.9%勝預期，息0.38美元，未來3年斥30億美元回購。開市報96.5元，升8.18%。

創科（0669）去年少賺9%，末期息0.98元。開市報96.85元，升4.99%。

維港環保（1845）預期2023年度虧損收窄或扭虧爲盈。無成交，報0.136元。

太興（6811）料年度虧轉盈，純利最多賺約9500萬元。開市報0.89元，升4.71%。

傳金管局棄租太古地產（1972） 旗下太古廣場，將過百名員工遷至ICC辦公室，以削減成本。開市報15.6元，升0.52%。

京東物流（2618）全年經調整純利升2.2倍至27.6億人幣，不派末期息。開市報8.32元，升8.19%。

統一企業（0220）去年多賺36%，末期息42.45分人幣。開市報5.28元，升7.54%。

澳博（0880）全年虧損收窄，息稅前轉賺17億，齊遜預期，不派息。開市報2.27元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1553.5元，開市報1553.5元，升0.81%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1553.5元，開市報1553.5元，升0.81%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見21.38元，開市報21.38元，升0.19%；優必選（9880）創上市新高，見233.2元，開市報233.2元，升14.99%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見7.34元，開市報7.34元，升1.66%；國際資源（1051）創52周高，見2.35元，開市報2.35元，無升跌；智美體育（1661）創52周高，見0.188元，開市報0.188元，升8.67%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.48元，開市報3.48元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，優必選（9880）創上市新高，見233.2元，開市報233.2元，升14.99%；宜明昂科（1541）開市報16.54元，升14.86%；智美體育（1661）創52周高，見0.188元，開市報0.188元，升8.67%；京東物流（2618）開市報8.32元，升8.19%；京東（9618）開市報96.5元，升8.18%；明輝國際（3828）開市報0.67元，升8.06%。

下跌異動股，包括，藥明合聯（2268）開市報19.72元，跌15%；藥明生物（2269）開市報18.5元，跌14.94%；藥明康德（2359）開市報48.2元，跌14.92%；朝威控股（8059）開市報0.013元，跌13.33%；脈資資源（8186）開市報2.06元，跌11.59%；嘉士利集團（1285）開市報1.36元，跌8.72%；康龍化成（3759）開市報10.36元，跌7.17%；中國水業集團（1129）開市報0.111元，跌6.72%；力天影業（9958）開市報3.07元，跌5.54%。

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