藥明康德（2359）曾在公開文件中表示，該公司在供應鏈中舉足輕重，與全球最大的20家製藥企業合作。如果這項罕見的兩黨法案按目前擬定的內容獲得通過，那麼重磅藥物GLP-1激動劑、先進的癌癥治療藥物等供應本就短缺的藥物將更加難以生產。

報道引述消息指，禮來旗下的藥物Zepbound和Mounjaro中使用的許多活性基礎成分由藥明康德生產，而該公司是目前美國國會正在討論的《生物安全法案》的主要針對對象之一。

藥明康德及其獨立的姊妹公司藥明生物（2269）的生產設施已獲得美國監管機構的批准，而任何替代供應商都必須經過這個漫長的審批過程。這兩家公司還經常從事廣泛的研發等其他工作。

行業游說團體BIO的高管Nick Shipley表示，這種類型的供應鏈中斷顯然可能導致短缺。

報道引述消息指，美國參議院國土安全和政府事務委員會主席、該法案發起人、密西根州參議員Gary Peters在考慮修改法案，以允許現有合同繼續得以實施。其他選項包括從法案中刪除中國生物科技公司的名稱。

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