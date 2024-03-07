moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

彭博社：美國生物安全法案 或引致供應鏈中斷、藥物供應短缺

彭博社報道，美國推進生物安全法案，可能引致供應鏈中斷，將導致其他藥物供應短缺。

藥明康德（2359）曾在公開文件中表示，該公司在供應鏈中舉足輕重，與全球最大的20家製藥企業合作。如果這項罕見的兩黨法案按目前擬定的內容獲得通過，那麼重磅藥物GLP-1激動劑、先進的癌癥治療藥物等供應本就短缺的藥物將更加難以生產。

報道引述消息指，禮來旗下的藥物Zepbound和Mounjaro中使用的許多活性基礎成分由藥明康德生產，而該公司是目前美國國會正在討論的《生物安全法案》的主要針對對象之一。

藥明康德及其獨立的姊妹公司藥明生物（2269）的生產設施已獲得美國監管機構的批准，而任何替代供應商都必須經過這個漫長的審批過程。這兩家公司還經常從事廣泛的研發等其他工作。

行業游說團體BIO的高管Nick Shipley表示，這種類型的供應鏈中斷顯然可能導致短缺。

報道引述消息指，美國參議院國土安全和政府事務委員會主席、該法案發起人、密西根州參議員Gary Peters在考慮修改法案，以允許現有合同繼續得以實施。其他選項包括從法案中刪除中國生物科技公司的名稱。

 

其他報道

馬斯克發圖諷Sam Altman 稱OpenAI應改名為ClosedAI

美國推進生物安全法案 藥明系低開逾14% 藥明合聯跌15%

證監會：梁鳳儀獲國際證監會組織委任為亞太區委主席

恒指低開20點 科指升0.4% 藥明生物跌14% 京東升8%

港股ADR升85點 夜期高水11點 港鐵、嗶哩嗶哩、普拉達等業績

評級機構穆迪改名

鮑威爾稱今年某時或宜減息 道指升75點

北水增持旭輝 減持國美