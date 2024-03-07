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日本央行據報獲政府默許 在3月或4月結束負利率 日股再創紀錄新高

彭博社引述消息指，日本央行已獲得一些政府官員的默許，可在3月或4月結束負利率政策。

報道引述幾位匿名政府官員表示，央行不應錯過結束全球最後一個負利率的機會，這將是自2007年以來的首次加息，他們看到了充分的證據，表明工資與物價上漲之間存在良性循環。加息可能是在3月，在企業與工會之間的年度薪資談判初步結果出來後；也可能在4月，即日本央行更新價格前景時。

報道引述消息指，財務省也同意加息。此舉可能會為日圓提供一些支撐，儘管它也會增加日本不斷膨脹的債務負擔的利息。

每百日圓兌港元曾最多0.52%，是升值至5.2646元，是2月8日5.2867後最強。現報5.2602元，升0.44%，連續3日升值，累計0.062元，對上一次連續3日是2023年12月29日。

日經225指數曾升最多0.95%，高見40472.11點，創紀錄新高，現報39810.45元，跌0.7%。暫連跌3日，累計跌298.78點，對上一次連跌3日是2024年2月21日。

 

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