moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

前美財長梅努欽牽頭 逾10億美元投資紐約社區銀行

前美國財政部長梅努欽領投逾10億美元，投資紐約社區銀行，並將加入董事會。

紐約社區銀行稱，獲得超過10億美元的股權投資，梅努欽的Liberty Strategic CapitalLiberty、Hudson Bay Capital和Reverence Capital Partners牽頭。同時宣布，任命前貨幣監理署署長Joseph Otting為行政總裁。

梅努欽在聲明中稱，「在評估這項投資時，我們注意到了該行的信用風險狀況」，「有了這筆超過10億美元的資本，我們相信，如果未來需要增加準備金，使其達到或超過紐約社區銀行的大型同行的覆蓋率水平，我們相信我們現在有足夠的資本」。

根據聲明，Liberty將投資4.5億美元，Hudson Bay投資2.5億美元，Reverence投資2億美元。紐約社區銀行董事會將增加四名新董事，其中包括梅努欽欽和Otting。消息公布後，紐約社區銀行股價一度上漲37%。

 

其他報道

拼多多去年Meta廣告費 據報近20億

日本央行據報獲政府默許 在3月或4月結束負利率 日股再創紀錄新高

彭博社：美國生物安全法案 或引致供應鏈中斷、藥物供應短缺

馬斯克發圖諷Sam Altman 稱OpenAI應改名為ClosedAI

美國推進生物安全法案 藥明系低開逾14% 藥明合聯跌15%

證監會：梁鳳儀獲國際證監會組織委任為亞太區委主席

恒指低開20點 科指升0.4% 藥明生物跌14% 京東升8%

港股ADR升85點 夜期高水11點 港鐵、嗶哩嗶哩、普拉達等業績

評級機構穆迪改名

鮑威爾稱今年某時或宜減息 道指升75點

北水增持旭輝 減持國美