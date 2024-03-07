紐約社區銀行稱，獲得超過10億美元的股權投資，梅努欽的Liberty Strategic CapitalLiberty、Hudson Bay Capital和Reverence Capital Partners牽頭。同時宣布，任命前貨幣監理署署長Joseph Otting為行政總裁。

梅努欽在聲明中稱，「在評估這項投資時，我們注意到了該行的信用風險狀況」，「有了這筆超過10億美元的資本，我們相信，如果未來需要增加準備金，使其達到或超過紐約社區銀行的大型同行的覆蓋率水平，我們相信我們現在有足夠的資本」。

根據聲明，Liberty將投資4.5億美元，Hudson Bay投資2.5億美元，Reverence投資2億美元。紐約社區銀行董事會將增加四名新董事，其中包括梅努欽欽和Otting。消息公布後，紐約社區銀行股價一度上漲37%。

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