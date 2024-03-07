港元現報7.821元升值41點子，曾貶值最多1點子，報7.8252元，亦曾升值最多51點子，報7.82元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.94點子至3.79048%，是2024年3月4日後最高；1星期HIBOR升8.76點子至4.08119%；2星期HIBOR升5.97點子至4.21464%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68387%；6個月期HIBOR升7.16點子至4.76018%，是1月23日後最高；12個月期HIBOR升6.7點子至4.83244%，是1月10日後最高。

美元指數現報103.297貶值0.072點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43536%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9354%，連續2日收窄，利差是2024年2月23日後最窄，當日差距為-0.9165%。

對上一次連續2日收窄，是2024年2月12日，當日利差報-0.8968%。

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