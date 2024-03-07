鮑威爾周四將前往參議院銀行委員會作證。

鮑威爾在演講稿中提到，「我們認為我們的政策利率可能處於本輪緊縮周期的頂部，如果經濟發展如預期所料，今年某個時候開始減少政策限制是合適的，但經濟前景存在不確定性，抗通脹能否朝著2%的目標持續取得進展也不確定」。

當被問及聯儲會何時可能準備降息時，鮑威爾補充說，「由於經濟和勞動力市場強勁，加之迄今我們所取得的進展，邁出這一步需要深思熟慮」。

周三議員們多次問及商業房地產風險的問題，鮑威爾說，聯儲局在關注那些商業地產集中度高的銀行，當被問及是否計畫對這類資產按虧損定價時，鮑威爾說，「銀行必須有資本金、流動性和吸收虧損的方案」。他將城市的空心化視為「一個重大變化」，認為這表明遠程辦公模式已經永久性改變了對辦公空間和市中心零售物業的需求。

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