由 Wise Platform提供技術支援的「即時匯」服務使客戶能夠透過簡單步驟，以更公平的匯率中間價（mid-market rate）和更透明的收費，將他們的資金以10種外幣快速轉賬至外地。

推廣期內免外匯費及外幣兌換費用

在推廣期2024年2月28日至3月31日內，所有客戶使用「即時匯」的每筆環球匯款均可享豁免外匯費及外幣兌換費用。Mox客戶可自由選擇10種外幣作匯款，包括澳元、人民幣、歐元、英鎊、印尼盾、印度盧比、日元、菲律賓披索、新加坡元及美元，未來將會推出更多貨幣選擇。

「即時匯」操作簡單，只需幾步即可完成匯款：首先打開Mox app，在選單中點擊「起動」，再點擊「即時匯」。然後按照屏幕指示進行操作，即可完成匯款。

除無上限1.5%基本港幣活存年利率及美元30萬或以下的存款可獲1.5%美元活存年利率，當客戶在一個曆月內經Mox Invest完成股票或基金交易或經Mox完成貨幣兌換交易並累積港幣10,000元（或相當）的交易金額，客戶更可就港幣300萬元或以下之存款享有額外1.5%的活存年利率，合共高達3%活存年利率。

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