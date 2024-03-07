恒指今早低開20點，高位升74點，低位跌111點，高低波幅186點。金融、通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推低大市。上升股份比例為21.8%，下跌為29.82%，無升跌為48.37%。

恒指半日跌77點或0.47%，報16361點，大市成交金額505億元；國指跌5點或0.09%，報5667點。恒生科技指數收報3383點，跌0.87%。

藍籌股成交金額247.76億元，佔大市成交49.06%；科指成份股成交金額108.85億元，佔大市成交21.55%；國指成份股成交金額188.89億元，佔大市成交37.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少31.79%，至69.55億元，佔大市成交13.76%。牛熊證成交金額34.44億元，減少38.14%；窩輪成交金額35.11億元，減少24.17%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、友邦（1299）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，42隻下跌，4隻無升跌。京東（9618）升6.05%，收報94.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌20.74%，收報17.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報94.6元，升6.05%；跌幅最大的是理想（2015）收報145.1元，跌5.16%。

恒指受制於10天線(16534.69點)，曾跌穿20天線(16343.33點)。科指10天線(3423.66點)得而復失。

北水南下合計淨流入29.85億元，較上日增加158.19%，連續第16日流入，累計流入499.08億元，對上一次連續16日淨流入是2023年3月29日。南水北上合計淨流出1.85億元人民幣，較上日減少87.31%，連續第2日流出，累計流出16.45億元。

美國推進生物安全法案。藥明生物（2269）收報17.24元，跌20.74%。藥明康德（2359）收報47.55元，跌16.06%。藥明合聯（2268）收報19.6元，跌15.52%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報1.89元，跌7.8%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報25.15元，升0.2%。嗶哩嗶哩（9626）收報84.55元，升2.24%。富智康（2038）收報0.475元，無升跌。普拉達（1913）收報56元，升1.36%。九龍倉置業（1997）收報24.55元，跌1.01%。越秀房產信託基金（0405）收報1.05元，升3.96%。海豐國際（1308）收報12.6元，升0.32%。

REF Holdings（1631）去年多賺4.9%，不派末期息。收報0.35元，跌5.41%。

中國平安（2318）：2023年度派息不少於盈利40%。收報35元，升1.16%。

金涌投資（1328）與創夢天地（1119）簽協議，將任後者海外業務擴展、融資及投資財務顧問。收報0.03元，跌11.76%。

協鑫科技（3800）發盈警，料去年純利大跌84%。收報1.09元，無升跌。

京東（9618）上季調整後純利升9.9%勝預期，息0.38美元，未來3年斥30億美元回購。收報94.6元，升6.05%。

創科（0669）去年少賺9%，末期息0.98元。收報94.65元，升2.6%。

維港環保（1845）預期2023年度虧損收窄或扭虧爲盈。收報0.136元，無升跌。

太興（6811）料年度虧轉盈，純利最多賺約9500萬元。收報0.87元，升2.35%。

傳金管局棄租太古地產（1972） 旗下太古廣場，將過百名員工遷至ICC辦公室，以削減成本。收報15.68元，升1.03%。

京東物流（2618）全年經調整純利升2.2倍至27.6億人幣，不派末期息。收報8.1元，升5.33%。

統一企業（0220）去年多賺36%，末期息42.45分人幣。收報5.68元，升15.68%。

澳博（0880）全年虧損收窄，息稅前轉賺17億，齊遜預期，不派息。收報2.28元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.2元，收報51.2元，升0.99%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1558元，收報1558元，升1.1%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.33元，收報6.17元，升7.87%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.84元，收報1.83元，升1.67%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.71元，收報0.69元，升38%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見16.12元，收報16.08元，升4.42%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1558元，收報1558元，升1.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1109.25元，收報1105.4元，跌0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見21.5元，收報21.22元，跌0.56%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見22.4元，收報22.26元，升0.72%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1045.6元，收報1045.3元，升0.04%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.6元，收報20.38元，跌0.39%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.08元，收報5.08元，升1.72%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.95元，收報110.95元，升0.23%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.92元，收報52.92元，升0.3%；集海資源（2489）創上市新高，見0.69元，收報0.62元，升1.64%；優必選（9880）創上市新高，見328元，收報278.4元，升37.28%；長久股份（6959）創上市新高，見21.7元，收報20.15元，升6.05%；第四範式（6682）創上市新高，見108元，收報101元，升71.19%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見86.44元，收報85.2元，跌0.47%；兗煤（1171）創52周高，見20.25元，收報20.15元，升3.12%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見7.77元，收報7.77元，升7.62%；國浩集團（0053）創52周高，見91.5元，收報91.5元，升0.88%；第一太平（0142）創52周高，見3.66元，收報3.58元，升9.15%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.17元，收報3.13元，跌0.32%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.87元，收報2.85元，升5.56%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見17.56元，收報17.46元，升4.3%；紫金礦業（2899）創52周高，見14.84元，收報14.72元，升4.4%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.38元，收報0.385元，跌3.75%；希望教育（1765）低見0.255元，收報0.26元，跌8.77%；有線（1097）低見0.028元，收報0.028元，跌6.67%；中國高速傳動（0658）低見0.95元，收報0.96元，跌6.8%；聯合醫務（0722）低見0.47元，收報0.47元，跌3.09%；有線寬頻（1097）低見0.028元，收報0.028元，跌6.67%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.28元，收報0.32元，無升跌；清晰醫療（1406）低見0.405元，收報0.44元，升2.33%；合景泰富集團（1813）低見0.38元，收報0.385元，跌3.75%；維亞生物（1873）低見0.5元，收報0.5元，跌5.66%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，希慎（0014）低見11.64元，收報11.74元，升0.17%；中海外（0688）低見10.1元，收報10.36元，跌1.89%；中國聖牧 （1432）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；中國聖牧（1432）低見0.211元，收報0.211元，無升跌；希慎興業（0014）低見11.64元，收報11.74元，升0.17%；遠東發展（0035）低見1.08元，收報1.08元，跌1.82%；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.57元，收報1.6元，跌5.88%；中國農產品交易（0149）低見0.069元，收報0.069元，跌2.82%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.47元，收報0.47元，跌5.05%；深圳控股（0604）低見1.02元，收報1.03元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，第四範式（6682）創上市新高，見108元，收報101元，升71.19%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.71元，收報0.69元，升38%；優必選（9880）創上市新高，見328元，收報278.4元，升37.28%；阿爾法企業（0948）收報0.35元，升32.08%；瑞浦蘭鈞（0666）收報19.1元，升29.23%；鍋圈（2517）收報7.71元，升27.02%；速騰聚創（2498）收報42.45元，升22.33%；融信服務（2207）收報0.56元，升20.43%；貝克微（2149）收報24.2元，升20.4%；米虫元宇宙（8645）收報0.275元，升19.57%。

下跌異動股，包括，升華蘭德（8106）收報0.05元，跌42.53%；威揚酒業控股（8509）收報0.35元，跌26.32%；朗華國際集團（8026）收報0.37元，跌21.28%；藥明生物（2269）收報17.24元，跌20.74%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）收報11.36元，跌20.22%；中國興業控股（0132）收報0.108元，跌20%；百德國際（2668）收報0.41元，跌19.61%；巨星醫療控股（2393）收報0.054元，跌19.4%；中國三三傳媒（8087）收報0.073元，跌17.98%；朸濬國際（1355）收報0.12元，跌16.67%。

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