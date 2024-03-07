該公司表示，因借貸成本倍增，核心業務全年基礎淨盈利減少3%至60.1億元，相當於每股港幣 1.98元。

海港城（包括酒店）的整體收入增加10%，營業盈利上升13%。寫字樓方面，由於整體市場疲弱，在租賃活動低迷的氣氛下以留住現有租戶為首要工作，年杪時出租率為88%，收入下跌6%。

時代廣場整體收入下跌3%，營業盈利持平；寫字樓在年杪的出租率為88%。收入下跌14%。

投資物業估值總額全年減少0.4%至228億元，佔集團資產93%。負債淨額減少88億元，負債比率下降至18.6%。

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