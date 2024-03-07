藥明康德表示，強烈反對這種未經正當程序的預先和不公平的定義，並堅信藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。

公司亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，公司現有各類業務也不會收集人類基因組數據。

藥明康德指，今次修訂內容包括但不限於一項不溯及既往條款，即豁免在擬議立法生效前簽訂的現有合同；以及美國政府機構指定和審查「被關注公司」的 有關程序。

公司指，在未來數月中，上述草案將繼續經歷在參議院的立法過程。公司將與諮詢顧 問協力，繼續與參與草案以及正在進行的美國眾議院相應法案立法過程的相關方進行交流和對話，草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。

藥明康德H股早市跌16.06%，報47.55元，曾低見45元﹔A股則跌停，報52.86元人民幣。

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