有網民發現，農夫山泉旗下飲品「茶兀」的包裝上，出現了日本的建築，並認為「茶」字的設計更與靖國神社有關係。「『茶』字對應的就是靖國神社那個建築，而這個『兀』對應的就是階梯上的那個柱子框框。」亦有網民認為，「茶兀」包裝上的花瓣圖案，與靖國神社入口處的圖案相似，包裝上的人物造型，亦與日本歌姬形象相符。

此外，農夫山泉另一款飲料「東方樹葉」上面，亦出現日本「鯉魚旗」及日本建築圖案。有網民指：「東方樹葉綠茶飲料包裝上的五重塔，是侵略者從中國各地帶回的石頭建造的，就是想世世代代壓住中國」。

農夫山泉：綠茶包裝按中國寺廟形象創作 瓶身文字講述日本茶文化源自中國

農夫山泉股價半日無升跌，報42.2元。此前，農夫山泉股價一度連跌3個交易日，昨日（6日）小幅反彈，收漲1.56%。

早於2021年6月，農夫山泉亦曾陷入飲料中「添加日本福島進口白桃」的爭議。當時農夫山泉推出了一款拂曉白桃味蘇打氣泡水，在宣傳文案中聲稱「拂曉白桃產自日本福島縣」，引發網民質疑。農夫山泉回應指，產品標籤配料表中按照食品安全國家標準的規範要求標明了產品配料，該產品的配料中沒有從日本福島進口的成分。農夫山泉產品的標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。研發人員依據拂曉桃的獨特風味，創製了類似拂曉桃風味的產品，與拂曉桃產地沒有關聯。

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